Dal teatro Antico di Taormina il lascito culturale di Andrea Camilleri

Musica e parole come edificio, il teatro, il luogo giusto per essere davanti allo spettacolo “Camilleri allo specchio” con Sonia Bergamasco, Alessio Boni, Donatella Finocchiaro, Massimo Venturiello, attori della serie tv che hanno dato voce al sentimento di Camilleri verso la vita, la scrittura, l’impegno civile e umano. Il Maestro si racconta sin da quando, bambino, ai tempi del fascio, inizia a scrivere poesie per arrivare alla prosa intorno ai 17/18 anni. «Ma l’esercizio per scrivere è stato lungo e faticoso. Molti pensano che il mio vigatese sia un po’ siciliano, un po’ italiano, insomma una sorta di cassata». Per non parlare del poliziesco sul quale il Maestro si impegnò per un esercizio di disciplina. «Quando scrivevo iniziavo dal rosso dell’uovo e poi attorno ci mettevo il bianco e invece, come diceva Sciascia, il poliziesco è una gabbia, impone continuità temporale e spaziale».

La bellezza e la memoria al Teatro Antico di Taormina , il 6 settembre, con una luna luminosa a splendere sulla seconda serata in onore del centenario del Maestro (e la luna c’è nel romanzo storico “La rivoluzione della luna”, rieditato nel 2025 da Sellerio). E a far suonare i pensieri, le bellissime musiche composte da Franco Piersanti per la serie tv “Il commissario Montalbano”, impeccabilmente eseguite dall’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina: trame armoniche di grande intensità con la poesia degli archi a ripetere i temi di Montalbano, per accompagnare la tenerezza, i dubbi, i ricordi-sogni, le svolte drammatiche delle indagini del commissario.

Il risultato fu il primo romanzo con Montalbano che Camilleri volle uomo delle istituzioni ma anche un po’ «borderline, un po’ lupo solitario, un carabiniere no, troppo rigidi, ma un commissario di pubblica sicurezza sì, moralmente onesto ma senza la pistola in tasca». «Essendo regista, vedo i personaggi camminare per strada, balzare dalla sedia, e io Montalbano l’ho visto alzarsi dalla pagina, ma poi Montalbano mi fregò perché non solo vendeva ma faceva da apripista portandosi dietro altri romanzi». Tanto da diventare persona da personaggio che era, cui indirizzare le tante lettere di lettori e lettrici (le donne ce l’avevano con Livia, «che se ne stesse a Boccadasse») «non più suo, ma nostro- come scrisse un lettore- e perciò la smetta di fare politica (comunista)».

Ricordi e lezioni, la bellezza e la memoria per dire basta ai genocidi, basta alle guerre, così avrebbe certamente voluto il Maestro, come ha ricordato Felice Laudadio che, dopo aver letto il messaggio del presidente Mattarella sul «lascito culturale di un autore poliedrico come Camilleri», ha citato il numero speciale di Micromega “Tutto Camilleri” con la collezione completa degli articoli scritti dal Maestro per la rivista.