Lutto nel mondo della letteratura, è morto Stefano Benni: da "Bar Sport" a "Terra"

È morto a 78 anni lo scrittore Stefano Benni. Scrittore, giornalista e drammaturgo la voce di Benni era una delle più amate della Letteratura italiana, grazie al suo humor che ha cresciuto più generazioni di lettori: lo scrittore si era ritirato a vita privata da qualche anno, colpito da una malattia che gli impediva anche di parlare. Lascia un patrimonio letterario che ha conquistato lettori in tutto il mondo, con opere tradotte in oltre 30 lingue.

Il successo di Benni è legato a romanzi e antologie diventati cult della letteratura italiana, tra cui spiccano “Bar Sport”, “Elianto”, “Terra!”, “La compagnia dei celestini” e “Baol”. Tra tutte le sue opere, l’autore aveva dichiarato una particolare predilezione per “Blues in sedici”, considerandolo il suo libro preferito. La carriera di Benni non si è limitata alla narrativa. Nel 2012 ha debuttato nella regia teatrale con “Le Beatrici”, liberamente tratto dal suo testo e presentato al Festival di Spoleto. L’anno successivo ha diretto e interpretato “Il poeta e Mary”, un racconto per musica e parole dedicato al valore sociale dell’arte. La sua esperienza teatrale lo ha visto collaborare con giganti della scena italiana come Dario Fo e Franca Rame, oltre che con Angela Finocchiaro.