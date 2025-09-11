Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cultura / Un trionfo la seconda edizione del festival “MitiCu!” a Locri

Un trionfo la seconda edizione del festival “MitiCu!” a Locri

La rassegna sul mito e sulla cultura greca dedicata quest’anno a Dioniso ha radunato per quattro giorni un pubblico attento e appassionato nella corte del Palazzo di Città

Trionfa a Locri la seconda edizione di “MitiCu!”, il Festival del Mito e della Cultura greca dedicato a Dioniso. Organizzato da Gal Terre Locridee con il patrocinio dei Comuni di Locri e Portigliola e del MiC - Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri, l’evento ha radunato per quattro giorni un pubblico attento e appassionato nella corte del Palazzo di Città.
L’apertura è stata affidata ai saluti di Francesco Macrì, presidente del Gal Terre Locridee, di Domenica Bumbaca, assessore alla Cultura di Locri, di Rocco Luglio, sindaco di Portigliola, e di Francesco Riccio, ideatore del festival. Subito dopo Laura Bigoni ha interpretato l’inno omerico a Dioniso, accompagnata dalle danzatrici della Scuola Evolve sulle musiche originali di Celestino Rossi.
Nella prima giornata la relazione della filosofa Ester Cerbo ha esplorato il volto «terribile e dolce» del dio, seguita dalla tavola rotonda “La maschera di Dioniso” con esperti di Pisa, Crotone, Calabria e Reggio Calabria.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province