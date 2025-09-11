Un trionfo la seconda edizione del festival “MitiCu!” a Locri

Trionfa a Locri la seconda edizione di “MitiCu!”, il Festival del Mito e della Cultura greca dedicato a Dioniso. Organizzato da Gal Terre Locridee con il patrocinio dei Comuni di Locri e Portigliola e del MiC - Parco Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri, l’evento ha radunato per quattro giorni un pubblico attento e appassionato nella corte del Palazzo di Città.

L’apertura è stata affidata ai saluti di Francesco Macrì, presidente del Gal Terre Locridee, di Domenica Bumbaca, assessore alla Cultura di Locri, di Rocco Luglio, sindaco di Portigliola, e di Francesco Riccio, ideatore del festival. Subito dopo Laura Bigoni ha interpretato l’inno omerico a Dioniso, accompagnata dalle danzatrici della Scuola Evolve sulle musiche originali di Celestino Rossi.

Nella prima giornata la relazione della filosofa Ester Cerbo ha esplorato il volto «terribile e dolce» del dio, seguita dalla tavola rotonda “La maschera di Dioniso” con esperti di Pisa, Crotone, Calabria e Reggio Calabria.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale