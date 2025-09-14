All'I-fest di Castrovillari la “meridionalità” di Stefania Sandrelli

L’i-fest di Castrovillari, che dopo 11 giorni di proiezioni, mostre, masterclass e appuntamenti dedicati al grande schermo è giunto alle sue battute finali, sta vivendo in questo intenso week end le serate di gala, nel corso delle quali i grandi ospiti di questa strepitosa sesta edizione, dopo i tradizionali appuntamenti con il red carpet e il photocall, ricevono il prestigioso i-fest Special Award, creazione del maestro orafo Michele Affidato . Dopo Lina Sastri, Lunetta Savino, Stefano Sardo e Peter Greenaway , venerdì sera è stata la volta di Stefania Sandrelli, autentica leggenda del cinema italiano e vera e propria icona senza tempo, la cui presenza magnetica ha conquistato intere generazioni di spettatori. Con una carriera straordinaria alle spalle, nel corso della quale ha vinto quattro David di Donatello (compreso quello alla carriera nel 2018), sei Nastri d'argento e il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia del 2005, ha interpretato molti ruoli indimenticabili, incarnando con una naturalezza disarmante le molteplici sfaccettature della donna italiana. A Castrovillari, è stata accolta sul meraviglioso palco disegnato da Mario Garrambone dal direttore artistico Giuseppe Panebianco e dallo storico del cinema Fabio Melelli e omaggiata con tributi video a cura di Glauce Valdini , che ne hanno raccontato il suo incredibile percorso artistico. Il pubblico, dalla sua, le ha tributato una vera e propria ovazione. Noi l’abbiamo incontrata da vicino e lei, elegante, raffinata e seducente come sempre, si è raccontata senza filtri, dimostrandosi una donna passionata e profondamente innamorata della vita e del suo lavoro.

Cos’è il cinema per lei?

«Il cinema per me è veramente una grandissima passione; qualcosa che ho sempre fatto e che continuo a fare seguendo il mio istinto più felice, più forte!».

Come si è avvicinata al cinema?

«Andavo nelle sale con mio fratello Sergio, che ha contribuito tanto alla mia formazione e alla mia carriera. Lui era sette anni più grande, era un vero cinofilo e mi portava sempre a vedere i film appena usciti. Quando ero giovane a Viareggio, dove sono nata, c’erano sei cinemoni tutti in stile liberty meravigliosi, che trasmettevano i film in anteprima (arrivavano prima a Viareggio che a Firenze) e quando potevamo, tipo d’estate, ne vedevamo almeno due al giorno».

È stata diretta dai più grandi registi italiani. Cos’è che le fa dire “si” a un film?

«Nel corso della mia carriera ho girato un centinaio di film e collaborato con tutti i più grandi registi italiani (da Germi a Bertolucci, passando per Monicelli, Scola e Sorrentino), ma a volte ho detto anche no a registi importanti. Non ho mai fatto un film perché volevo dimostrare di essere bella o brava, l’unica cosa che mi è sempre importato è stato fare un bel film. Questo significa che quando mi propongono un copione, lo leggo con attenzione e, se mi piace, faccio il film, altrimenti no».

Lei ha saputo incarnare le molteplici sfaccettature della donna italiana. Pur essendo toscana, alcuni suoi ruoli memorabili sono di donne del Sud. Cos’ha di meridionale Stefania Sandrelli?

«Mah, credo che del Sud mi caratterizza la passione con cui agisco, un istinto quasi primordiale, che gli abitanti del sud hanno per indole, a prescindere da tutto».

I-fest ha voluto omaggiarla scegliendola come protagonista del manifesto ufficiale di questa edizione 2025, cosa ne pensa?

«Il manifesto è molto bello e quando l’ho visto ho avuto l’impressione di avere davanti a me una sorta di immagine che affiora dal tempo, patinata e struggente al tempo stesso. La foto è tratta da “Io la conoscevo bene”, film che è stato ed è tuttora, sebbene sia stato girato ben 60 anni fa, quando io ero davvero una ragazzina, un vero e proprio capolavoro firmato da Antonio Pietrangeli».

In questi giorni è qui nello splendido Parco del Pollino… Cosa pensa di questo territorio? Qual è il suo rapporto con la Calabria?

«La Calabria è bellissima, c’è qualcosa di primitivo che la rende unica. È bellissimo il territorio intorno a Castrovillari ma anche il mare calabrese è unico. Io sono sempre andata al mare in Versilia, ma un anno, quando mio figlio Vito era molto piccolo, siamo scesi in macchina a Copanello e lo ricordo come un luogo meraviglioso. È stata una vacanza indimenticabile. Viva la Calabria!».