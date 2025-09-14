Reno Brandoni dialoga di musica con l’Intelligenza artificiale

L’uso dell’intelligenza artificiale e le sue ripercussioni su diversi settori della vita quotidiana, compreso quello artistico, sono questioni da cui scaturiscono le più diverse ipotesi sul futuro. E mentre tanti guardano con sospetto e paura a questa evoluzione informatica, il chitarrista e scrittore messinese Reno Brandoni, classe 1960, l’affronta in modo originale nel suo ultimo scritto “La musica nasce dove deve nascere - Conversazioni sulla musica con l’intelligenza artificiale” (Le Ruzzole), disponibile su Amazon e anche in libreria. Un dialogo inaspettato tra essere umano e algoritmo, nato per caso, che dà vita a un saggio unico nel suo genere e molto attuale, basato sull’indagine del rapporto tra emozione, tecnologia e percezione.

«Mi ero incuriosito rispetto a questo argomento – ci racconta Brandoni - e ho cominciato a utilizzare l’intelligenza artificiale iniziando con le normali domande che tutti fanno al primo approccio con questa tecnologia. Successivamente ho voluto provare un dialogo più profondo e ho visto che dava risposte anche molto interessanti, perché la reazione dell’IA non era soltanto meccanica, ma presentava riflessioni e valutazioni. Lì mi sono lasciato prendere la mano e ho cercato di approfondire, facendo capire all’IA come scrivevo e quello che leggevo. Abbiamo portato avanti gradualmente questa conversazione da cui alla fine è scaturita l’idea del libro».

Al centro dello scambio, la musica, intesa come linguaggio universale capace di sollecitare emozioni che, sorprendentemente, anche l’intelligenza artificiale sembra poter riconoscere. «La mia prima perplessità è stata su come facesse a parlare di musica senza averla ascoltata. Mi ha spiegato come riusciva a farlo, illustrando tecniche e motivazioni. Il dialogo è nato tutto da lì, compresa la parte sul futuro, la più angosciante del libro».

E a proposito di futuro, esiste davvero il rischio che l’IA possa soppiantare l’essere umano, anche nella musica?

«Credo di no. La stessa IA dice che finché ci sarà un essere umano capace di prendere una chitarra e far emozionare con le note, l’esistenza umana non avrà fine. Il problema è solo la modalità di utilizzo dello strumento. La musica ha lo scopo di comunicare qualcosa, che tu lo faccia col clavicembalo come Bach o con la chitarra elettrica come Jimi Hendrix ha poca importanza. L’importante è realizzare un prodotto originale e capace di emozionare».