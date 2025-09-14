Sigfrido Ranucci: «Rimango in Rai. Con La7 non c’è nessun contratto»

«Il servizio pubblico è vivo, e poggia sulle gambe dei giornalisti animati dal valore dell’indipendenza e che lavorano col metodo dell’inchiesta. Quella che non guarda in faccia nessuno».

Lo ha detto Sigfrido Ranucci, conduttore di “Report”, ospite ieri pomeriggio del circolo cittadino del Pd di Grotteria (centro interno della Vallata del Torbido che ha subìto nell’ultimo secolo lo spopolamento di tre quarti dei suoi abitanti) presentando “La Scelta”, il saggio in cui racconta maestri, valori e aneddoti di una carriera che non ha alcuna intenzione di chiudere. E nemmeno di continuare altrove «perché – ha spiegato rispondendo alle domande dei giornalisti Lucio Musolino e Giuseppe Mazzaferro – è vero che sono stato contattato dall’editore Urbano Cairo per un libro da scrivere ed è probabile che c’incontreremo come due persone che si stimano, ma sono nato e cresciuto in Rai e la maglietta del servizio pubblico ce l’ho cucita addosso. Vorrei solo che restassero – ha aggiunto – le condizioni tali da permettere a me e ai miei collaboratori di continuare a lavorare col rigore e la libertà di sempre».

Introdotto dal segretario dem cittadino Simone Femia, da quello metropolitano Peppe Panetta e dalla presidente dell’assemblea metropolitana Tania Bruzzese che ha ammesso che «molti credevano fosse impossibile avere Sigfrido Ranucci a Grotteria e invece…», Ranucci ha detto che «mi accusano di essere ossessionato dal centrodestra. Io più volte ho portato in commissione di vigilanza Rai tutti gli argomenti delle nostre inchieste, inoltre ho collezionato atti di citazione e denunce da tutto l'arco costituzionale, compreso De Luca, il governatore della Campania. Ma al di là di questo, andando a vedere, conti alla mano, la persona che è stata più sottoposta a inchieste da parte di Report è il ministro Speranza che non credo sia del centrodestra. Dopodiché c'è Renzi che non ho ancora capito se è di destra o di sinistra, questo forse ce lo diranno. E poi c'è il centrodestra».

Nel libro racconta del suo grande maestro Roberto Morrione «che da direttore del Tg1 nei primi anni ’90 fece inchieste rivoluzionarie come quella sui rapporti tra la Cia e la P2 che fecero infuriare Cossiga tanto che poi – ha ricordato – fu sostituito da Bruno Vespa» e ripercorre, dopo aver ricordato il padre finanziere, altre grandi inchieste di Report, come quella sui quadri di Tanzi. Ma non mancano i riferimenti alla vigente legislazione «che di fatto ha sviluppato e codificato le mire dell’editto bulgaro di Berlusconi», restringendo la possibilità per i giornalisti di fare informazione corretta e completa «e dopo la piena entrata in vigore della riforma Cartabia sarà ancora peggio, perché – ha spiegato – ci saranno soggetti che potranno eludere i processi». Non manca un cenno sui pericoli del ricorso al web «che è come un bibliotecario ubriaco che privilegia la notiziabilità e non la verità» e all’Intelligenza artificiale «che se usata nell’informazione può diventare deficienza naturale».