“La Fidanzata”, su Prime Video l’inquietante thriller psicologico

Uno scontro tutto al femminile tra sospetti, tensioni e ambiguità nel thriller psicologico “La Fidanzata”, disponibile su Prime Video dallo scorso 10 settembre in contemporanea mondiale. Tratta dall’omonimo romanzo d’esordio della scrittrice inglese Michelle Frances - pubblicato in Italia da Editrice Nord e adattato da Gabbie Asher e Naomi Sheldon - la serie è diretta e interpretata dalla star hollywoodiana Robin Wright, memorabile interprete di “Forrest Gump” e “House of Cards”, protagonista con Olivia Cooke, volto di Alicent Hightower di “House of the Dragon”, e già nel cast di “Slow Horses” su AppleTV+.

Nei sei episodi le due attrici sono Laura e Cherry, rispettivamente madre e fidanzata del giovane Danny (Laurie Davidson). Laura è una donna apparentemente realizzata, una professionista in carriera sostenuta dall’amore del figlio e del marito Howard (Waleed Zuaiter). La sua vita da copertina inizierà a sgretolarsi nel momento in cui Danny porterà a casa Cherry (Cooke), una giovane che sembra nascondere qualcosa. Ma la ragazza è davvero una manipolatrice e arrampicatrice sociale o è tutto frutto della paranoia di Laura, che nutre verso il figlio una forma di possesso quasi ai limiti della normalità? La verità emergerà gradualmente nel corso della storia.