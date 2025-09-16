Il contributo della Scienza contro la “sfiga sismica”

Per quale motivo, invece di avvalerci delle conoscenze che la Scienza ci mette a disposizione per difenderci dai pericoli (terremoti, pandemie e altro ancora), decidiamo, più o meno consapevolmente, di ricorrere al “corno rosso portafortuna”, «che finiamo con l’eleggere a nostro strumento di prevenzione preferito»? È questo interrogativo che fa da filo conduttore alla riflessione del prof. Giancarlo Neri, autore del saggio “La sfiga sismica: quando il fatalismo vince sulla Scienza”, pubblicato da Di Nicolò Edizioni. Già ordinario di Geofisica all’Università di Messina, componente dell’Accademia nazionale dei Lincei, Neri è un geofisico di fama internazionale. Come tutti gli scienziati, si è posto il problema di come favorire l’avvicinamento del lettore comune a temi che rischiano di rimanere confinati dentro la cerchia degli specialisti, a causa di una terminologia troppo tecnica e di una (spesso inevitabile) autoreferenzialità. La forza di questo saggio deriva proprio dal «linguaggio semplice», utilizzato dall’autore, in un breve viaggio (145 pagine) tra scienza, scuola, costume e società.

«Tempo fa ascoltavo la radio – così Neri chiarisce subito quale è la direzione di questo “viaggio” – e, alla proposta di un esponente politico di introdurre una assicurazione obbligatoria sui rischi da terremoto, l’altro ospite della trasmissione rispose dicendo: “Eccoli! Vogliono introdurre la tassa sulla sfiga sismica”. Questa affermazione fu per me una sorta di scossa perché marcava in modo forte una realtà che tutti abbiamo sotto gli occhi... Tutti sappiamo che dai terremoti possiamo difenderci attuando alcune misure di prevenzione, costruendo o ristrutturando in modo adeguate le case in cui viviamo. Però succede qualcosa che ci impedisce molto spesso di tradurre in pratica questa conoscenza. Si fa strada la cultura della sfiga sismica ed ecco che prende forma la realtà del fatalismo».

C’è innanzitutto una questione culturale – i cittadini proprietari di casa spesso sono restii a investire sulla propria sicurezza e, invece, si mostrano propensi a investire su beni e servizi più tangibili e di fruizione immediata, meglio comprare un’auto nuova... – ma anche una grande questione politica. Nonostante i proclami, l’Italia è un Paese che non investe abbastanza sulla sicurezza, soprattutto nelle regioni a più alto rischio sismico o idrogeologico. Ecco perché il prof. Neri sottolinea con forza il contributo della Scienza contro l’inerzia del fatalismo.

L’autore fa un excursus sul “modello Giappone”, Paese sempre indicato come il più virtuoso in chiave di prevenzione antisismica, anche se talvolta anche i giapponesi peccano di sottovalutazione e di inefficienza, come fu nel caso del disastro nucleare di Fukushima nel 2011.

C’è un capitolo, il settimo, dedicato all’attualissimo tema del Ponte sullo Stretto. L’approccio è tecnico, per quel che concerne tutti gli aspetti progettuali riguardanti la resistenza della grande opera in caso di venti eccezionali e di terremoti distruttivi, anche se poi Neri fa una sua valutazione personale: «Una volta garantita la massima qualità del progetto, la realizzazione del Ponte rappresenta un passo importante sotto molti profili: alcuni riguardanti il progresso e l’innovazione; altri riferibili all’inversione di marcia che potrà scaturire dall’esecuzione dell’opera sul piano socio-economico, per un territorio la cui popolazione tende inesorabilmente a invecchiare per la forte emigrazione di giovani in cerca di un futuro altrove».