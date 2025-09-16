Termini Book Festival, un bilancio entusiasmante

Si è conclusa la sesta edizione del Termini Book Festival , la kermesse culturale termitana dedicata a Cosimo Cristina, giornalista ucciso dalla mafia. Quattro i messinesi che vi hanno preso parte: Francesco Musolino, che ha presentato il suo «Giallo lipari» (E/O); Antonino Genovese, ospite col suo «Il silenzio dell’acqua» (Frilli); Alessandro Carrozza, menzione d’onore al Premio Cosimo Cristina (indetto dal Festival in collaborazione con Il Giallo Mondadori ) col suo racconto «Le onde della colpa»; Eliana Camaioni, già più volte ospite del Festival, e da quest’anno fra gli organizzatori. Una tre giorni di presentazioni, dibattiti culturali, all’insegna della parola scritta ma non solo: «Il Termini Book Festival sempre di più vuole essere un luogo di scambio e incontro – ha dichiarato Giorgio Lupo , ideatore e direttore artistico – . Non solo vetrina autoriale, quindi, ma finestra aperta sul mondo. Abbiamo lavorato per creare un programma che non solo celebri la bellezza della letteratura, ma che stimoli anche una riflessione critica sul nostro tempo. La collaborazione con Il Giallo Mondadori per il Premio Cosimo Cristina è per noi motivo di grande orgoglio e simboleggia perfettamente la nostra missione: fare della cultura uno strumento di consapevolezza e cambiamento».

«Il Termini Book Festival è una bella realtà – dice ai microfoni Francesco Musolino – . Un festival siciliano, di cui andar fieri. Da autore sono felicissimo di esserci stato, di aver potuto parlare del mio libro, e di aver incontrato un pubblico di lettori numeroso e accogliente». «Essere stata scelta nello staff del Festival è qualcosa che mi onora», racconta Eliana Camaioni, che negli scorsi anni è stata due volte ospite del Festival e ha conquistato il podio del concorso Giallo Mondadori con il suo «Li chiamavano Mata e Grifone». “Sono molto orgogliosa di essere stata scelta dal direttore Giorgio Lupo per far parte di quella squadra vincente e coesa che, edizione dopo edizione, ha reso sempre più grande il Festival. E lo straordinario successo di pubblico di quest’anno, assieme alla presenza di ospiti importanti, è stata la più bella risposta che ripaga tutti noi per il lavoro svolto».