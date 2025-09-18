La (vana)gloria d’un protagonista del fascismo: Galeazzo Ciano

E’ un romanzo che guarda non tanto alla grande Storia, pure presente nei suoi tragici fatti, ma piuttosto alle sue ombre che avvolgono una figura protagonista del fascismo «A me la gloria» (Solferino) dello scrittore e ingegnere calabrese Mimmo Gangemi, già autore, tra l‘altro, di «La signora di Ellis Island» e «Il giudice meschino» (Einaudi), da cui è stata tratta una serie tv interpretata da Luca Zingaretti.

Di chi pensa in grande e ha l’aria di chi si aspetta parecchio dalla vita, pur tra gli sconquassi della storia, parla «A me la gloria», che sin dal titolo, con l’enfasi del pronome, allude al destino personale di Galeazzo Ciano, conte di Cortellazzo e Buccari (dopo il padre Costanzo, esempio di eroismo premiato dal duce con titolo nobiliare). Un romanzo in cui non è taciuta la tragicità della guerra (sfilano personaggi come Balbo, Starace, Grandi, Pavolini, Farinacci, Bottai) anche se prevale il paradosso della guerra personale di Ciano per ottenere la gloria. È il 1930, il duce appare il capo dei destini degli italiani e il giovane e fascinoso Galeazzo, diplomatico da poco rientrato dalla Cina, è ospite negli splendidi saloni del palazzo romano dei Valguarnera di Villermosa: si beve, si fuma, ci si guarda, si cede al chiacchiericcio in quel salotto dove aristocratici di antico casato guardano con alterigia la nuova aristocrazia, e dove s’incontrano due destini, quelli di Edda Mussolini, primogenita del duce, e di Galeazzo. Di lì a pochi mesi il matrimonio, che inorgoglisce Ciano, facendogli presagire future glorie, poi la scelta di tornare in Cina come console generale a Shanghai, non essendo appagato di essere «principe ereditario senza prospettive di trono». Tre anni felici in cui al lavoro eccellente al consolato per promuovere gli affari tra l’Italia e la Cina s’aggiungono vita mondana e concessioni alla vita libertina. E poi c’è il ritorno a Roma, la nascita dei figli e la necessità d’avere sempre l’approvazione del suocero (defilata è invece la suocera Rachele, con la sua rustica diffidenza), aspirando Galeazzo, tra frequentazioni mondane e machismo esibito, ad azioni sempre più “alte”.

Necessario passare di prova in prova, inevitabile l’accettazione supina del male: dalla guerra d’Abissinia con voli audaci («pretende sua la prima bomba sull’Abissinia») alla guerra civile in Spagna e all’Albania sino alla troppa vicinanza con la Germania di Hitler, alle leggi fascistissime e al famigerato Patto d’Acciaio. Tanti sì detti tra rancore verso gli errori del suocero e superficialità vanagloriosa, «il suo ego smisurato, la smania ossessiva di essere tramandato come un gigante della storia». Dal «me ne fregio» di Petrolini al «me ne frego» dannunziano sino alla tragedia della guerra e al Gran Consiglio per destituire il duce, e alla fuga con Edda e i figli e all’arresto a Verona, dove tutto si consuma, l’ambiguità morale riscattata da disilluso coraggio davanti al plotone d’esecuzione.