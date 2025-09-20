A Catanzaro arriva “Materia”: il design oggi è Mediterraneo

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Dal 25 al 28 settembre all’Ente Fiera con un ricco programma

Manca soltanto una settimana all’inizio della IX edizione di MATERIA, il festival che quest’anno si trasforma in fiera internazionale e diventa la Contemporary Mediterranean Fair. Dal 25 al 28 settembre l’Ente Fiera «Giovanni Colosimo» di Catanzaro ospiterà il meglio del design contemporaneo ispirato al Mediterraneo, tra tradizione, innovazione, artigianato e tecnologia.
Un luogo moderno e ampio che ospiterà brand, designer, artigiani e pubblico in un evento che guarda avanti, senza dimenticare le proprie radici.
Si tratta di un cambiamento estremamente importante per l’evento che è stato ideato da Officine AD, fondato dagli architetti Domenico Garofalo e Giuseppe Anania, col sostegno della Regione Calabria.
MATERIA 2025 si propone come piattaforma fisica di incontro, scambio e ricerca, diventando un vero e proprio viaggio culturale nel cuore del Mediterraneo. A guidare il team organizzativo l’interior designer Natalia Carere (responsabile prodotti e allestimento) e il direttore creativo Matteo Bonacci. Al centro dell’edizione 2025 una selezione di ospiti d’eccezione, tra cui il maestro orafo Gerardo Sacco, che ormai da molti anni è simbolo della Calabria e della sua geniale creatività nel mondo, il siciliano Giuseppe Arezzi, Antonio Aricò, Paolo Casicci, Emiliana Martinelli, Massimo Sirelli.
Tantissime le proposte messe a punto: tra esposizioni, talk, workshop, installazioni immersive, musica, un programma pensato per professionisti, studenti, appassionati e famiglie. Spazio alla call «Mediterraneo tra tradizione e innovazione», che ha raccolto numerosissime candidature, e ai Premi Stirparo, con una borsa di ricerca al primo classificato, e Splaash, per il secondo; infine la menzione speciale in ricordo e nel nome dell’architetto Sergio Mirante.
Il Sud – in questa innovativa proposta – si fa Mediterraneo contemporaneo in un’esperienza multisensoriale, dinamica e coinvolgente, dove il design incontra la cultura, il territorio e soprattutto le persone. Per rifondare nuovi modi di stare assieme, e di progettare il futuro.

