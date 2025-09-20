A Catanzaro arriva “Materia”: il design oggi è Mediterraneo

Manca soltanto una settimana all’inizio della IX edizione di MATERIA, il festival che quest’anno si trasforma in fiera internazionale e diventa la Contemporary Mediterranean Fair. Dal 25 al 28 settembre l’Ente Fiera «Giovanni Colosimo» di Catanzaro ospiterà il meglio del design contemporaneo ispirato al Mediterraneo, tra tradizione, innovazione, artigianato e tecnologia.

Un luogo moderno e ampio che ospiterà brand, designer, artigiani e pubblico in un evento che guarda avanti, senza dimenticare le proprie radici.

Si tratta di un cambiamento estremamente importante per l’evento che è stato ideato da Officine AD, fondato dagli architetti Domenico Garofalo e Giuseppe Anania, col sostegno della Regione Calabria.

MATERIA 2025 si propone come piattaforma fisica di incontro, scambio e ricerca, diventando un vero e proprio viaggio culturale nel cuore del Mediterraneo. A guidare il team organizzativo l’interior designer Natalia Carere (responsabile prodotti e allestimento) e il direttore creativo Matteo Bonacci. Al centro dell’edizione 2025 una selezione di ospiti d’eccezione, tra cui il maestro orafo Gerardo Sacco, che ormai da molti anni è simbolo della Calabria e della sua geniale creatività nel mondo, il siciliano Giuseppe Arezzi, Antonio Aricò, Paolo Casicci, Emiliana Martinelli, Massimo Sirelli.

Tantissime le proposte messe a punto: tra esposizioni, talk, workshop, installazioni immersive, musica, un programma pensato per professionisti, studenti, appassionati e famiglie. Spazio alla call «Mediterraneo tra tradizione e innovazione», che ha raccolto numerosissime candidature, e ai Premi Stirparo, con una borsa di ricerca al primo classificato, e Splaash, per il secondo; infine la menzione speciale in ricordo e nel nome dell’architetto Sergio Mirante.

Il Sud – in questa innovativa proposta – si fa Mediterraneo contemporaneo in un’esperienza multisensoriale, dinamica e coinvolgente, dove il design incontra la cultura, il territorio e soprattutto le persone. Per rifondare nuovi modi di stare assieme, e di progettare il futuro.