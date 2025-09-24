“Brunello, il visionario garbato”, il nuovo film di Tornatore

Radici, sono quelle che accomunano Brunello Cucinelli e Giuseppe Tornatore. Un imprenditore-filosofo e un regista-poeta che si sono “ trovati” nella stesura di una storia che somiglia alle loro vite. Sarà infatti presentato in anteprima mondiale assoluta a Cinecittà, il 4 dicembre a Roma, il film/ documentario “Brunello, il visionario garbato” un’opera che ha impegnato i due per tre anni, e che racconta appunto la nascita e la vita di un sognatore, della sua azienda e della sua impresa umanistica. Il tutto ambientato nel borgo trecentesco di Solomeo, in Umbria, sede del marchio di impronta familiare. «Ho scelto Tornatore perché è un poeta – dice Cucinelli – Nuovo Cinema Paradiso è la sua storia, ma anche la mia, quando l’ho visto per la prima volta ho provato un’emozione unica e mi sono rivisto …». Le musiche di Michele Piovani assicurano ancora più pathos alla pellicola.

Brunello è davvero commosso mentre racconta la sua collezione donna per la prossima primavera estate, a Milano. Sono i quattro elementi naturali fondamentali nella filosofia greca antica, ad essere protagonisti: Acqua, Aria, Fuoco e Terra per capi che accarezzano lo sguardo nei loro colori basici e materici, che animano la Natura e impregnano le nostre vite. Marroni che sfumano nei sabbia per sahariane inaspettate, liquide scaglie di paillettes per gli abiti ispirati a fondali marini, maglie ricamate con “vuoti” studiati ad hoc su languide gonne in chiffon, trench opalescenti nei toni del tabacco. Tutto molto rasserenante, fatto con artigianalità e maestria tipiche della casa di moda. Valori riconosciuti anche dall’editrice Cristiana Schieppati che ha premiato le figlie di Brunello Cucinelli, Camilla e Carolina, vicepresidenti dell’azienda, con il suo “Chi è Chi Fahion Award”, premio che da 25 anni inaugura la fashion week milanese. Un tributo dedicato ai “legami generazionali” che riconosce la solidità, l’impegno e soprattutto la passione: «Quella del papà che scorre nelle nostre vene sin da bambine». Una storia che conta più di cento anni è quella di Borbonese, storico marchio di borse, nato nel 1910, famoso per l’iconica fantasia “Occhio di pernice”, che gira il suo primo immaginario ciak al blasonato ristorante Da Bice, che, per l’occasione, si trasforma in un set: protagoniste pochette&co. Un altro film quello di Miss Bikini, che parla di coloratissimi costumi da spiaggia ispirati al mare della Sardegna.