"Giorgio Armani: Milano per amore"

Dedicata a Giorgio Armani e in onore del Re. Comincia così la settimana della moda milanese, celebrando l’uomo e il designer che tanto ha dato a Milano e che tanto amava Milano. Il primo “stilista” che ha reso grande la moda italiana in tutto il mondo, con la sua Arte, che non riguardava di certo soltanto il modo di vestire. Anzi.

Per celebrare i cinquant’anni di creatività, la Pinacoteca di Brera, da oggi all’11 gennaio, ospita infatti, per la prima volta, una mostra sul percorso di stile tracciato da Giorgio Armani, attraverso una selezione di abiti immersi nelle sue prestigiose sale, tra le opere che raccontano l’arte italiana dal Medioevo all’Ottocento. Capolavori tra i capolavori, in una narrazione che Re Giorgio ha curato con le sue mani prima di lasciarci e che tratteggia la sua eleganza, il suo rigore, il suo stile: unico. Ci mancano i suoi gesti, il suo sorriso, la sua ironia mentre ammiriamo tanta bellezza, un percorso intitolato “Milano, per amore”, un’ulteriore pagina del suo libro, dedicata alla sua città d’adozione.

Giorgio Armani aveva infatti più volte dichiarato il legame con Brera, quartiere che aveva scelto per vivere e lavorare, di cui ammirava l’anima duplice, colta e insieme profondamente vitale, con il suo misto di eleganza e libertà artistica. Un rapporto profondo riconosciuto dall’Accademia di Belle Arti, che nel 1993 gli aveva conferito il titolo accademico per la coerenza della sua ricerca di stile. «Giorgio Armani è stato una delle espressioni più alte della creatività italiana che si è esplicata nell’essenzialità e nel rigore delle forme, un rigore che da estetico è diventato etico, cioè ha permeato il suo modo di vivere e di lavorare. E in questo Giorgio Armani rappresenta al massimo grado il carattere di Milano. Armani è anche l’espressione più tipica della cultura di Brera, luogo unico nel mondo, dove da cinquecento anni si fa arte, ricerca e innovazione. Ed è per questo che ho creduto giusto e doveroso celebrare in Pinacoteca i cinquant’anni della Maison con una mostra che ne esalta il talento assoluto e lo stile inimitabile», ha dichiarato Angelo Crespi, direttore della Pinacoteca di Brera.

E lo stesso Armani diceva dalle pagine del suo libro “Per Amore”: «Una mostra può essere vista in due modi. Da una parte c’è il soddisfacimento immediato dell’ego del creatore. Dall’altra c’è il valore didattico, la testimonianza unica che puoi offrire al pubblico, ma soprattutto ai giovani creativi, attraverso la tua opera: una sensazione che dura e appaga. Ecco, io sono interessato a questo secondo aspetto».

Gli abiti, selezionati da Armani Silos e dai musei di tutto il mondo, raccontano e definiscono cinquant’anni di creatività. Temi e codici che rendono il lavoro di Giorgio Armani inconfondibile: sartorialità, senso unico della decorazione, predilezione per i colori neutri ma mai piatti, l’amore per la ricchezza delle lavorazioni, trattamenti e ricami, segni di un estro misurato che si rivela poco a poco, e cambia la definizione stessa di sobrietà. I manichini, invisibili, lasciano che i corpi siano solo evocati dagli abiti…

Ed è commozione pura, per il Genio di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e che per “un soffio” non sarà presente alle celebrazioni per i suoi 50 anni di stile: che rimarrà eterno.