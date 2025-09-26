Lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia: "Revocare Venezi, gli abbonati scappano"

Revocare la nomina di Beatrice Venezi alla direzione musicale del Teatro La Fenice perché «non garantisce né qualità artistica né prestigio internazionale». Lo chiede l’orchestra del lirico veneziano in una lettera al sovrintendente Nicola Colabianchi in cui gli orchestrali lamentano «le conseguenze» della nomina: «A sole ventiquattr'ore dall’annuncio si registrano disdette da parte di abbonati storici, un danno non solo economico per il Teatro, ma, soprattutto, d’immagine e di credibilità» affermano gli orchestrali.

«Riteniamo inaccettabile sacrificare la fiducia di un pubblico fedele, costruita e mantenuta nel tempo anche attraverso difficoltà enormi, per una nomina che non garantisce né qualità artistica né prestigio internazionale. Il nostro pubblico è il vanto della Fenice, così come lo sono il livello della sua Orchestra e la sua reputazione nel contesto internazionale. Con questa scelta, tali valori vengono messi seriamente in discussione» si legge nella lettera firmata dalle Professoresse e Professori d’orchestra del Teatro La Fenice.