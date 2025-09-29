Da busiata a friccicarello, ecco i neologismi nello Zingarelli 2026

Sono oltre 1000 le nuove parole e nuovi significati entrati nel celebre vocabolario della lingua italiana, edito da Zanichelli. Voci che rappresentano uno specchio della società come: amichettismo , nel linguaggio giornalistico, «tendenza a favorire amici e sostenitori nella concessione di incarichi o nomine, spesso a scapito del merito». L’esatto contrario dell ’hombre vertica l, cioè «uomo moralmente inflessibile, che non si piega a compromessi nè cede a ricatti».

L’Italia cambia e la lingua si adegua, tracciando un identikit del nostro Paese. Poco rassicurante se una nuova sindrome assale gli italiani: l’aporofobia , cioè la «paura, repulsione nei confronti dei poveri e in generale della povertà». Lo riporta lo Zingarelli che ha accolto questo neologismo nella nuova edizione, targata 2026.

Cambia l’italiano, come cambiano i luoghi per la tendenza a turistificare: «modificare il tessuto urbano e sociale o l’assetto ambientale di una località al fine di attirare turisti». Trasformandolo in «turistificio». Forse è per questo che si sta diffondendo la retromania: «atteggiamento di nostalgia e di appassionato interesse per il passato o per ciò che appartiene al passato», con conseguente sviluppo del retrogaming, il «settore e la pratica dei videogiochi del passato, attraverso dispositivi originali o emulatori».

Il dizionario tra le sue 145mila voci e gli oltre 380mila significati, accoglie omosociale: «detto di relazione fra persone dello stesso sesso priva di implicazioni amorose o sessuali». Termine simile a bromance: «rapporto di profonda amicizia o di forte intesa tra uomini, privo di implicazioni sentimentali o sessuali».

Spazio tra le pagine del vocabolario anche per il romanesco friccicarello, sinonimo di «eccitante; frizzante». Un termine evocativo è «bizona», dal duplice significato: «che è caratterizzato da due aree o parti come il piano di cottura bizona. O il climatizzatore bizona, che imposta due temperature differenti su due aree diverse di un ambiente». Ma ricorda anche un fatto storico: «nella Germania tra il 1947 e il 1949, fusione in un’unica zona d’occupazione dei settori britannico e statunitense».