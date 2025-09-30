Armani, l’addio di Re Giorgio blu Pantelleria

Silenzio. Rotto solo dalle note di Ludovico Einaudi, che al pianoforte esegue la sua composizione «Nuvole Bianche», la stessa melodia che aveva accompagnato la camera ardente di Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre. Solo pochi giorni prima della sua sfilata, domenica alla Pinacoteca di Brera, a Milano, l’ultima disegnata dallo stilista, per celebrare i suoi 50 anni di Moda. E sono ancora le stesse lanterne usate per il suo addio ad illuminare il cortile con il colonnato, ma è giusto che sia così, perché così era stato pensato, prima della scomparsa da Re Giorgio, e perché questa collezione è il testamento di Armani.

Settecento gli ospiti, una parata di star: Richard Gere, Cate Blanchett, Glenn Close, Spike Lee, Samuel L. Jackson, da Hollywood, e poi la senatrice Liliana Segre, la figlia del presidente della repubblica Sergio Mattarella, Laura, Lilli Gruber, Tony Servillo, Valeria Golino, Isabella Ferrari, Margherita Buy, Anna Ferzetti, Giuseppe Tornatore, Roberto Bolle, Santo Versace e la moglie Francesca De Stefano, Bianca Balti e le sue modelle del cuore Antonia Dellatte e Lauren Hutton, interprete anche di «American Gigolò», il film che ha lanciato Armani, e Richard Gere, nel cinema. In passerella le altre che lo hanno accompagnato per tutta la carriera, una su tutte: Agnese Zogla, che chiude lo show con un lungo abito iridescente blu, che sul corpetto fa intravedere il profilo dello stilista. Lo stesso profilo iconico stampato sulla T shirt bianca, arrivata assieme all’invito, che alcuni hanno deciso di indossare sotto lo smoking: il dress code infatti era Black Tie.

Il cortile di Brera si trasforma quindi nel set d’uno stile che resterà per sempre, che Armani ha creato, costruito e perseguito per 50 anni. L’ultima collezione dice tutto, un concentrato di Re Giorgio che è dedicato ai suo luoghi del cuore: Milano e Pantelleria, l’isola siciliana dove trascorreva le vacanze e che amava profondamente. Sono quindi i grigi della metropoli a scandire i suoi celebri tailleur da giorno, con giacche destrutturale, e i blu del mare e del cielo ad accendere la sera. Quelli dell’isola mediterranea al confine tra Europa e Africa, terra di suggestioni e natura selvaggia, di contrasti, di rocce vulcaniche e macchie verdi, di orizzonti infiniti, circondata dal blu del mare. Quello stesso mare che aveva fatto da sfondo anche allo spot del profumo Acqua di Giò. Quell’isola dove Giorgio Armani si rilassava e traeva ispirazione, dove correva in motorino e si fermava con tutti, sempre sorridente.

Tutto appare fluido, leggero, come pronto a cedere ai venti dell’isola, alla sua luce, alla purezza di un luogo incontaminato. Manca il sorriso gentile di Giorgio Armani, alla fine della sfilata quando in passerella si affacciano, abbracciati da un applauso fragoroso, Silvana Armani, nipote di Giorgio e Leo Dell’Orco, compagno, collaboratore e maggiore erede. La commozione è palpabile. Dopo lo show tutti gli ospiti vanno a visitare la mostra «Milano per Amore» dove, in mezzo ai capolavori dell’Accademia di Brera, sono esposti gli abiti del grande stilista. Una cosa mai accaduta che restituisce la maestosità del lavoro di Armani. E inoltre la sua delicatezza, discrezione, eleganza senza confronti. Un uomo che ha cambiato la moda con il suo stile, un uomo che ha lavorato senza mai fermarsi, anzi forse troppo, dimenticandosi a volte di sé, come aveva dichiarato in una delle ultime interviste. Domenica sera si è chiusa un epoca, l’Epoca di un Genio gentile, maestro straordinario che ha cambiato per sempre la moda. Grazie Signor Armani.