Fatti, crimini e misfatti della storia dell’arte in un podcast

Ci sono episodi nella storia dell’arte che sono stati anche cronaca, o comunque degni di essere ricordati non solo per l’opera che riguardano, ma anche per tutto ciò che in quel determinato (e spesso inimmaginabile) momento ha reso quasi incredibile (o per lo meno stravagante) quello che accadeva. Dieci di queste “favole vere”, talvolta drammatiche, sono protagoniste di un’iniziativa molto particolare, a tutto sonoro, disponibile per tutti sul sito di Artribune. «Benvenuti a “Storie dell’arte” – così comincia ogni episodio – . Fatti, misfatti, crimini e misteri della Storia dell’arte. Io sono Mosè Previti e sono l’autore di questo podcast. Ricerche inedite, prospettive inusuali, commenti e musiche originali sono gli ingredienti di questo contenuto creato per raccontare l’arte attraverso la storia e la storia attraverso l’arte». Sì, Previti, messinese, storico dell’arte residente in Lombardia, rilancia ancora una volta il rapporto con la sua materia in modo originale. Se qualche tempo fa aveva cominciato a dipingere, nascondendosi dietro un inesistente pittore giapponese, stavolta (dopo tre anni di ricerche) si avventura (nel senso migliore del termine) a raccontare dieci storie, definite “artcrime”, un po’ collaterali e poco note, che riguardano opere famose di secoli diversi.

Se l’episodio più noto è quello del furto della Gioconda, raccontato comunque da una prospettiva diversa dal solito, che coinvolge anche Picasso e Apollinaire, altri scavano tra misteri e intrighi meno indagati oppure in incidenti un po’ folli come l’assalto allo «Sposalizio della Vergine» di Raffaello nella Pinacoteca di Brera (era il 1958) da parte del messinese Nunzio Guglielmo, pittore mancato, o anche la scoperta a Dublino della «Cattura di Cristo» di Caravaggio, oppure lo scontro tra l’Inquisizione e il pittore Paolo Veronese o ancora la vicenda di un murale del messicano Diego Rivera (marito di Frida Kalho). C’è anche l’accusa di plagio che ha contrapposto l’artista delle cancellature Emilio Isgrò, siciliano di Barcellona, al leader dei Pink Floyd, Roger Waters.

Previti si lancia nell’avventura sonora con piglio attoriale e con un accurato montaggio di toni e volumi, perfetti per mantenere il ritmo dei racconti. Non dimentica il suo passato da musicista: la colonna sonora originale è realizzata attraverso la rivisitazione al sintetizzatore di un vasto repertorio di grandi composizioni classiche più brani inediti.