La Fondazione Inda dialoga con le scuole, varie iniziative per gli studenti

«Il rapporto con le scuole e gli studenti è scritto nella storia dell’Inda, fin dalla prima edizione del 1914 – ha detto il sindaco di Siracusa e presidente della Fondazione, Francesco Italia -. Attraverso queste iniziative vogliamo costruire gli spettatori del futuro ma al tempo stesso fare in modo che i ragazzi diventino i primi ambasciatori del teatro e della cultura classica in particolare». Questo mese prenderà il via il Progetto ProAgon, organizzato insieme al comune di Siracusa. ProAgon, ideato da Michele Dell’Utri , coinvolge ogni anno oltre mille studenti delle scuole siracusane in laboratori di avvicinamento al teatro che si concludono poi al teatro greco con un grande coro cittadino. «Il progetto - ha spiegato il sovrintendente Daniele Pitteri - in sette anni ha coinvolto oltre 5mila studenti tra 5 e 19 anni in 186 laboratori teatrali attivati all’interno di 23 scuole per un totale di 2.790 ore di didattica, grazie anche al supporto di 207 docenti e l’impegno di 22 artisti professionisti. ProAgon quest’anno sarà incentrato sull’Iliade».

L’liade, diretta da Giuliano Peparini, in scena dal 13 al 16 aprile al teatro greco di Siracusa in una versione speciale con protagonisti allievi ed ex allievi dell’Accademia dell’Inda e della Peparini Academy dedicata agli studenti. È una delle novità presentate dalla Fondazione Istituto nazionale del dramma antico che quest’anno ha deciso di scommettere in maniera ancora più forte sui giovani e gli studenti in particolare.

Da novembre, agli studenti è dedicata anche una speciale promozione per visitare la mostra multimediale e interattiva Orestea atto secondo a Palazzo Greco: attraverso la realtà aumentata e la realtà virtuale si potrà interagire con documenti d’archivio e con i protagonisti della nascita dell’Inda. Hanno preso parte alla presentazione, proprio per sottolineare il rapporto con la scuola, il presidente del Libero Consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, e il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale di Siracusa, Luisa Giliberto.

Annunciata anche l’apertura da ieri della biglietteria per la vendita dei ticket per la Stagione 2026 di rappresentazioni classiche. Come evidenziato dal consigliere delegato Marina Valensise dall’8 maggio al 28 giugno in scena Alcesti di Euripide per la regia di Filippo Dini nella traduzione di Elena Fabbro; Antigone di Sofocle per la regia di Robert Carsen nella traduzione Francesco Morosi; I Persiani di Eschilo per la regia di Alex Ollé, uno dei fondatori della Fura del Baus, nella traduzione di Walter Lapini e una nuova Iliade di Giuliano Peparini su libretto di Francesco Morosi con protagonisti Vinicio Marchioni, nel ruolo dell’Aedo e Giuseppe Sartori (Achille). Peparini ha annunciato qualche nuovo ingresso nel cast e la rivisitazione del suo allestimento.