«La parola non cambia i fatti ma cambia il nostro sguardo». A colloquio con la scrittrice Viola Ardone

Chi scrive non ha il potere delle armi né delle leggi, ma ha il potere delle parole». Fra gli oltre duecento firmatari dell’appello rivolto alle istituzioni italiane per sensibilizzare sulla situazione in Palestina, la scrittrice napoletana Viola Ardone torna in libreria con «Tanta ancora vita» (Einaudi Stile libero), firmando un romanzo che guarda in faccia il nostro presente e lo racconta attraverso tre voci, destinate a intrecciarsi sulla pagina. Ecco Kostja, un bambino ucraino di dieci anni in fuga dalla guerra; Vita Mezzanotte, una donna napoletana che dopo la morte del figlio si è chiusa nel silenzio del lutto; Irina, la nonna di Kostja, emigrata per necessità in Italia, filosofa mancata e custode di una memoria segnata da numerosi sacrifici.

Ardone ci consegna un libro che parla di dolore e di perdita, di conflitti esterni e interiori, un romanzo intriso di resilienza e di incontri inattesi che aprono spiragli, narrando la forza ostinata della vita che continua a farsi strada fra le pieghe del destino, nonostante tutto. Dopo aver raccontato il Novecento con «Il treno dei bambini», «Oliva Denaro» e «Grande meraviglia», ha scelto di misurarsi con l’attualità e con il tema della guerra che vista dalla prospettiva dei bambini e delle loro solitudini tocca il cuore dei lettori, spogliato di qualsiasi retorica. Letteratura civile e romanzo di formazione insieme, Tanta ancora vita restituisce uno sguardo corale che cambia il piano narrativo: «La letteratura non può cambiare i fatti, ma può obbligarci a guardare, a non scivolare nell’indifferenza». Ne abbiamo parlato con l’autrice.