«La parola non cambia i fatti ma cambia il nostro sguardo». A colloquio con la scrittrice Viola Ardone

Chi scrive non ha il potere delle armi né delle leggi, ma ha il potere delle parole». Fra gli oltre duecento firmatari dell’appello rivolto alle istituzioni italiane per sensibilizzare sulla situazione in Palestina, la scrittrice napoletana Viola Ardone torna in libreria con «Tanta ancora vita» (Einaudi Stile libero), firmando un romanzo che guarda in faccia il nostro presente e lo racconta attraverso tre voci, destinate a intrecciarsi sulla pagina. Ecco Kostja, un bambino ucraino di dieci anni in fuga dalla guerra; Vita Mezzanotte, una donna napoletana che dopo la morte del figlio si è chiusa nel silenzio del lutto; Irina, la nonna di Kostja, emigrata per necessità in Italia, filosofa mancata e custode di una memoria segnata da numerosi sacrifici.
Ardone ci consegna un libro che parla di dolore e di perdita, di conflitti esterni e interiori, un romanzo intriso di resilienza e di incontri inattesi che aprono spiragli, narrando la forza ostinata della vita che continua a farsi strada fra le pieghe del destino, nonostante tutto. Dopo aver raccontato il Novecento con «Il treno dei bambini», «Oliva Denaro» e «Grande meraviglia», ha scelto di misurarsi con l’attualità e con il tema della guerra che vista dalla prospettiva dei bambini e delle loro solitudini tocca il cuore dei lettori, spogliato di qualsiasi retorica. Letteratura civile e romanzo di formazione insieme, Tanta ancora vita restituisce uno sguardo corale che cambia il piano narrativo: «La letteratura non può cambiare i fatti, ma può obbligarci a guardare, a non scivolare nell’indifferenza». Ne abbiamo parlato con l’autrice.
Lei è fra i firmatari della lettera presentata a Pordenonelegge e inviata alle istituzioni italiane, chiedendo interventi urgenti contro le violazioni del diritto umanitario in Palestina. Oggi, chi scrive come può incidere?
«Le parole possono fare poco, ma quel poco non è mai inutile. Possono rompere il silenzio, smuovere una coscienza, aprire un varco. Non credo che uno scrittore possa cambiare il mondo, ma credo che possa cambiare lo sguardo di chi legge. E cambiare lo sguardo, a volte, è già un modo di cambiare il mondo».
Kostja è un bambino in fuga dalla guerra: perché ha scelto lui?
«Per me scrivere di un bambino significa sempre mettermi in ascolto: i bambini hanno uno sguardo verticale, capace di cogliere insieme i dettagli minimi e le grandi contraddizioni del mondo adulto. Kostja non è un piccolo filosofo, ma un bambino che guarda e registra: le bombe, i silenzi, le paure. La sua innocenza non è negazione del male, è piuttosto un modo diverso di abitarlo, con quella meraviglia che gli consente ancora di credere nella vita anche quando gli adulti vacillano».
Anche Amerigo de Il treno dei bambini deve abbandonare la propria casa in cerca di un futuro. Ci sono punti di contatto fra queste due infanzie?
«Amerigo e Kostja sono fratelli lontani nel tempo e nello spazio. Entrambi conoscono la ferita dell’abbandono e il trauma dello sradicamento, ma ciascuno lo attraversa a suo modo. Amerigo vive il dopoguerra, Kostja il presente della guerra che ci scorre accanto. In entrambi resta però quella capacità di reinventarsi, che è la cifra dell’infanzia. La differenza più evidente tra le loro storie è che nel dopoguerra esistevano ancora delle strutture in grado di intercettare i bisogni dell’infanzia e di immaginare delle soluzioni: l’associazionismo, come l’Unione donne italiane, i partiti politici, in questo caso il Pci. I bambini che oggi scappano dalla guerra o che ci muoiono sono rimasti soli, per loro non c’è più nessuno».
Vita Mezzanotte vive chiusa nel suo dolore: cosa avviene in lei incontrando Kostja?
«Vita è una donna murata viva nel lutto, incapace di aprire le finestre del proprio dolore. L’arrivo di Kostja incrina quel muro. Non lo abbatte di colpo, ma lo incrina. Un bambino che chiede di essere ascoltato non consente più il silenzio. E così Vita, suo malgrado, si trova a fare spazio a un’altra voce oltre la propria disperazione».
E Irina, la terza voce. Chi è?
«Irina è la donna che ha conosciuto la migrazione e la fatica, che ha portato il peso della storia sul corpo. Ha studiato Filosofia nel suo paese ma poi è finita a fare da collaboratrice domestica in Italia. È una donna colta, profonda, ironica, ma fuori dall’Ucraina resta una “straniera”, una dall’eloquio frammentato e sbilenco, una figurante nelle nostre vite».
Ha intrecciato tre voci diverse – il bambino, la madre ferita, la nonna migrante. Questo coro narrativo che prospettiva regala al lettore?
«Mi interessava costruire una polifonia. Nessuna voce da sola sarebbe stata sufficiente a raccontare la complessità della perdita e della resistenza. Il bambino porta lo stupore, la madre la frattura, la nonna la forza di andare avanti. Il lettore, entrando in questo coro, non trova una verità univoca, ma un ventaglio di prospettive che gli chiede di mettersi in cammino insieme ai personaggi».
Nel suo libro i bambini sono spesso soli davanti alla violenza del mondo. Che cosa ci dice questo sul nostro presente, così segnato da guerre e abbandoni?
«Ci dice che la retorica di “mettere i bambini al centro” non basta, perché poi la realtà li mette ai margini. Li vediamo sulle barche, nei centri di accoglienza, nei corridoi delle guerre: e troppo spesso voltiamo lo sguardo. La letteratura non può cambiare i fatti, ma può obbligarci a guardare, a non scivolare nell’indifferenza. Forse il compito di chi scrive è proprio quello di restituire ai bambini la centralità che la cronaca nega loro».
