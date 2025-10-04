Per il caso Garlasco ora ci vuole solo rispetto

Siamo saturi. Ciò che sta avvenendo in tv con il delitto di Chiara Poggi, a nostro avviso, non appartiene più al contesto giornalistico e all’importanza dell’informazione ma è il fatto di cronaca al quale molte trasmissioni fanno riferimento perché, diversamente, non saprebbero come attrarre l’attenzione del pubblico.

Abbiamo contato almeno sette trasmissioni che, quotidianamente o quasi, si interessano a ciò che accade e raccontano anche quello che non accade: «Ore 14» con Milo Infante, «La vita in diretta» di Matano, «Dentro la notizia» con Nuzzi che poi si replica in «Quarto grado», la new entry di La 7 Pino Rinaldi con «Ignoto X», pure la inflessibile Sciarelli di «Chi l’ha visto» e Massimo Giletti che ovviamente con «Lo Stato delle Cose» non può perdere il treno della visibilità. Tutti hanno un inviato in loco che ha realizzato spesso un inutile servizio filmato nel quale aspetta che il padre o la madre di Sempio scendano dall’auto per tempestarli di domande e c’è anche chi si è spinto ad aspettare la zia fuori dal cimitero del paese. Uno spettacolo anche eticamente deprecabile per l’esasperazione alla quale spinge i soggetti braccati e che mortifica gli stessi inviati costretti a rincorrere i protagonisti della vicenda, perché è logico pensare che in una situazione del genere nessuno abbia intenzione di rispondere alle domande dei giornalisti.

Poi ci sono coloro che si sottopongono volontariamente alle telecamere, per chiarire, delineare, suggerire, suggestionare, cercando una sponda nell’opinione pubblica che possa essere loro favorevole. E così il pubblico a casa, già direttore tecnico della Nazionale di calcio, fine politologo esperto di tensioni internazionali, ora a buon diritto è diventato esperto di dna e di impronte. Ciò che si è perso di vista in questo circo è il rispetto. Per la vittima, per il dramma di varie famiglie, per la stessa applicazione della legge, perché tutto è diventato una sorta di romanzo popolare nel quale la trama sono le investigazioni, i personaggi sembrano usciti quasi da una commedia e i colpi di scena si susseguono e diventano il motore trainante delle trasmissioni.

Così Garlasco è diventato quasi un “non luogo”, è solo il nome di una località neanche ben identificata geograficamente, che si è trasformato in un brand. Fossimo nei panni del sindaco faremmo istanza per cambiare nome al paese e siamo convinti che i suoi concittadini gliene sarebbero grati.