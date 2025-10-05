Cultura mediterranea vuol dire condividere

A volte, nelle cerimonie di premiazione, il palco smette di essere palco e diventa specchio. E le persone che salgono a ricevere un riconoscimento portano con sé pezzi di mondo che pensavi perduti. Al teatro Rendano di Cosenza, fresco di restyling, la XIX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea ha avuto quel momento . Anzi, ne ha avuti otto, uno per ogni vincitore. Otto storie diverse che raccontano il Mediterraneo non come un luogo geografico, ma come un modo di stare al mondo. Otto vincitori, otto modi diversi di abitare il Mediterraneo. Don Dante Carraro porta la medicina italiana in Africa con Medici con l’Africa Cuamm, e vince la sezione Società Civile. Grammenos Mastrojeni, che delle connessioni tra clima e guerre ha fatto la sua missione diplomatica, si aggiudica le Scienze dell’Uomo. Luis García Montero conquista la Poesia con quei versi che sanno essere intimi e storici insieme. Roberto Napoletano, direttore del quotidiano Il Mattino, vince per la Cultura dell’Informazione. Nicola Verderame trionfa nella Traduzione, portando in Italia le voci della letteratura turca. Mario Desiati con «Malbianco» (Einaudi) si prende la Narrativa, mentre Roberta Recchia con «Tutta la vita che resta» (Rizzoli) convince la giuria scolastica – quattrocento ragazzi calabresi e lucani – nella sezione Narrativa Giovani. Il Premio Speciale della Fondazione va ad Aurelia Patrizia Calabrò dell’Unido, che delle donne e della parità di genere ha fatto una battaglia quotidiana.

«L’edizione di quest’anno ha confermato le caratteristiche distintive del nostro Premio», dice Mario Bozzo, fondatore e presidente del Premio. E aggiunge: «Gli studenti che hanno votato stanno riscoprendo la lettura, la capacità di pensare criticamente. Un antidoto all’ignoranza funzionale». In un’epoca in cui leggere è diventato quasi un gesto di ribellione, fa piacere sapere che c’è chi ancora ci prova. Giovanni Pensabene, presidente della Fondazione Carical, parla di «grandi emozioni» e di un passaggio ideale di consegne ai giovani. Il tema che ha attraversato l’intera serata è stato quello dei cambiamenti climatici, non come argomento astratto ma come urgenza concreta che riguarda soprattutto il bacino mediterraneo. La regia di Stefano Bellu ha cucito assieme parole e musica, teatro e danza. Carmen Diodato, prima ballerina professionista sorda d’Italia, si è mossa sulle note di «Per te» cantata dal tenore Mirko Lococo. Poi Marco Silani ha portato sul palco George Carlin, quel monologo dissacrante che chiede: come pretendiamo di salvare il pianeta se non sappiamo prenderci cura di noi stessi? L’artista eritrea Meron Mulugeta ha cantato in aramaico «L’anima della Terra», accompagnata da musicisti che hanno fatto della loro arte una preghiera laica. La chiusura è toccata al Coro PopUp 33 Giri con «Itaca» di Lucio Dalla. Ché alla fine è sempre di un viaggio che si parla e di un ritorno a casa che è anche una scoperta di sé. Il Mediterraneo, per una sera, è tornato a essere quello che dovrebbe sempre essere: non un confine da difendere, ma un’identità da condividere. Maria Gabriella Capparelli del Tg1 ha condotto la serata. In questa sera a Cosenza il tempo è sembrato fermarsi, giusto per far capire che forse una strada diversa esiste ancora.