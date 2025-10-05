Quella malattia, il suicidio. Che si può vincere

Una storia di suicidio e di sopravvivenza, «Un venerdì di aprile» (Einaudi), un memoir malinconico ma che apre alla speranza, dello scrittore statunitense Donald Antrim, una «cronaca dal di dentro», esaltata dalla bella traduzione di Cristiana Mennella.

Tutto inizia un venerdì di aprile del 2006 quando Antrim sale sul tetto del suo condominio a Brooklyn dove tra ringhiera, cornicione e scala antincendio sperimenta una volontà di suicidio, non perché gli manchi il desiderio di vivere, ma piuttosto perché vuole arrendersi alla malattia. Perché questa è la storia di una malattia che Antrim preferisce chiamare «suicidio», non depressione, perché «la depressione è una cavità, una china verso il basso e una risalita». E il suicidio invece è un «processo naturale, un decorso morboso, anziché un gesto o una scelta, una decisione o un desiderio».

L’autore vede il suicidio come una lunga malattia, che ha origine nel trauma e nell’isolamento, nella violenza e nell’abbandono, un male del corpo e della mente, il primo un organo, la seconda un mistero. Da qui inizia una profonda riflessione su un tema che è da sempre un tabù collettivo, sul quale l’autore insiste tra ricordi famigliari (un’infanzia passata tra traslochi e crisi tra i genitori alcolizzati, solitudine, insonnia e silenzi abissali) e cronaca dei ricoveri in ospedale, terapie varie tra le quali quella elettroconvulsivante, farmaci e reazioni fisiologiche. Antrim ripercorre le guarigioni e le ricadute con lucida analisi su tutti i sintomi e gli effetti della «malattia»: una sorta di paralisi del corpo e della mente, la voce strozzata, il respiro corto, la sensazione di cedere dall’interno, l’isolamento anche quando fuori ci sono gli amici e i familiari, perché c’è sempre l’idea che togliendosi la vita si rende migliore la vita delle persone care che restano, benché si sappia che resteranno per sempre con sensi di colpa.

E intanto si cova la morte, mentre arriva la notizia che un amico, grande scrittore come David Foster Wallace, che aveva incoraggiato Antrim a fare la terapia elettroconvulsivante, si è tolto la vita. Poi, però, ci sono le figure salvifiche, dottoresse e dottori e donne che aiutano a non ruminare l’idea di morte: come Marija, cui è dedicato il romanzo, una pianista diventata moglie di Antrim. E così il ricordo di quel venerdì di aprile, «quei mesi e quegli anni, quell’eternità» diventano una storia.