Torna Makari, per Saverio Lamanna arriva lo "tsunami" Arianna

«Quest’anno gli sceneggiatori si sono divertiti a mettere tanto pepe nei sentimenti dei personaggi e mi hanno messo a dura prova - spiega Gioè -. Da un lato c'è la separazione dolorosa (momentanea, per uno stage, ndr) da Suleima (Pantano) che segue le sue aspirazioni professionali lontane da Makari. Ci sarà anche il ritorno improvviso del personaggio di Michela (Iansiti), che ancora una volta metterà in crisi questa storia d’amore ma soprattutto Saverio verrà investito di una sorta di paternità», attraverso l’incontro/scontro il personaggio della teenager rabbiosa, ironica, chiusa e fan dell’heavy metal Arianna (Rosace).

Una svolta, che lo mette di fronte all’aspetto più complicato di essere genitore: avere a che fare con un’adolescente. Lui è totalmente impreparato e avrà con lei scontri più o meno divertenti e anche coinvolgenti, che gli fanno capire la differenza tra essere paternalistico ed essere padre, dare il proprio esempio senza invadere gli spazi di una ragazza che sta scoprendo il proprio posto nel mondo». L’elemento giallo resta presente e continua a scorrere parallelo, «e rispecchia spesso quello che stanno affrontando a livello emozionale i personaggi», aggiunge Vullo.

Per Gioè nelle storie gialle di Makari «non ci sono mai cose gratuite, ogni fatto delittuoso ha sempre un aspetto umano». Un approccio diverso da quello che spesso prevale, nel racconto di cronaca e di fiction: «I delitti sono argomenti che appassionano - osserva Gioè -. Personalmente credo che incedere in questo tipo di morbosità da parte di fiction, tg e programmi non sia una cosa sana; c'è pure la volontà di marciare su queste vicende. Sono fatti che coinvolgono vite vere e in queste rappresentazioni spesso vengono disumanizzate». L’attore non ha paura che il successo della serie lo leghi troppo al personaggio: «Chi come attore, si pone problemi come questo, dovrebbe forse trovarsi un altro lavoro. Lamanna è un personaggio che ritengo sia universale, mi dà la possibilità di esplorare tante sfaccettature di un essere umano. Per certi aspetti mi rispecchia come individuo. Lo augurerei a chiunque di interpretare un ruolo che duri nel tempo».