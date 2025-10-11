“Il nonno, il rapper e altri ribelli". Le "storie al confine tra giustizia e legalità” del reggino “Kento”

Vicende di uomini e donne controcorrente che con forza e determinazione hanno cambiato il corso degli eventi al centro de “Il nonno, il rapper e altri ribelli – Storie al confine tra giustizia e legalità” (Piemme), ultima fatica letteraria del rapper e scrittore reggino Francesco Carlo in arte Kento.
La presentazione è in programma oggi alle 18.00 alla libreria Ubik Ave di Reggio Calabria.
Impegnato nell’arte e nel sociale, è autore del podcast “Illegale”, tiene laboratori di scrittura presso carceri minorili, scuole e comunità e nel 2024 è stato il primo artista a partecipare ad una missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale a bordo della nave Ocean Viking di SOS Méditerranée.
Nel nuovo libro l‘autore (classe 1976) si rivolge al nipote Yuri in veste di cantastorie e inizia il suo racconto partendo da Nonno Ciccio, antifascista convinto, per arrivare a figure come Sandro Pertini, Giordano Bruno, Nelson Mandela; ma cita anche il rapper iraniano Toomaj Salehi e due figure femminili rappresentative come Greta Thunberg e Carola Rackete. Storie di uomini e donne normali che hanno compiuto gesti straordinari, attraverso i quali Kento invita a pensare con la propria testa e pone una domanda, forse la più importante per il futuro di tutti: cosa dobbiamo fare quando una legge è ingiusta?
“Credo che la legalità abbia un valore straordinario e dobbiamo tenerne alta la bandiera – ci dice Kento – Una bandiera che non deve diventare feticcio. Penso che la legalità sia imprescindibile quando è pregna di valori, non quando diventa una scusa dietro cui nascondere le ingiustizie del potere, le disuguaglianze o l’ipocrisia del potere stesso. Tante cose belle, anche per quanto riguarda l’Italia, non sarebbero successe senza l’illegalità, quindi sì alla legalità, ma ancor prima alla giustizia”.
Queste parole sono significative della motivazione che ha guidato le azioni dei protagonisti del libro. Come li hai scelti?
““Al Sud, in Calabria e Sicilia in particolare, c’è una fortissima tradizione di narrazione orale che parte dall’Antica Grecia e arriva alle favole, passa dalle chanson de geste e arriva ai racconti dei nostri nonni. Il libro è a modo suo orale, celebra questa tradizione e la interpreta con gli strumenti dell’oggi per traghettarla al domani. Ho scelto personaggi grandi e piccoli, giovani e vecchi, uomini e donne, senza seguire un ordine cronologico, né la loro fama. Sono storie della buonanotte, con le quali ho creato un puzzle in cui una storia completa l’altra. Vicende diverse, che dimostrano come non serva essere uomo, bianco o individuo molto potente per fare grandi cose. E’ anche un libro con cui non voglio offrire scuse: ci sono tanti ottimi motivi per farsi i fatti i propri, ma ce n’è forse uno per cui è sempre più importante e significativo lottare. Purtroppo in questo periodo di guerre e massacri c’è bisogno di giovani, di ragazzi e ragazze che si prendono questa responsabilità”.
Infatti nel libro ti rivolgi a tuo nipote per sottolineare questo passaggio di testimone alle generazioni future. Ma i giovani sono in grado di assumere queste responsabilità?
“Oggi i giovani non sono più gli “sdraiati” descritti da Michele Serra. Di fronte a una repressione fisica e virtuale, un accanimento nei loro confronti, ci stanno dando una grande dimostrazioni di civiltà. Fa ben sperare la loro coscienza ambientale che noi alla loro età avevamo in forma embrionale. Speriamo che dalla lotta per l’ambiente si passi a quella per giustizia sociale, perché non può esistere coscienza ambientale senza giustizia sociale e spero si capisca che questo tremendo capitalismo esasperato, crudele e predatorio non è l’unico sistema possibile”. La prefazione del volume è a cura di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, organizzazione di cui Kento è attivista.
Caricamento commenti
Commenta la notizia