“Il nonno, il rapper e altri ribelli". Le "storie al confine tra giustizia e legalità” del reggino “Kento”

Vicende di uomini e donne controcorrente che con forza e determinazione hanno cambiato il corso degli eventi al centro de “Il nonno, il rapper e altri ribelli – Storie al confine tra giustizia e legalità” (Piemme), ultima fatica letteraria del rapper e scrittore reggino Francesco Carlo in arte Kento.

La presentazione è in programma oggi alle 18.00 alla libreria Ubik Ave di Reggio Calabria.

Impegnato nell’arte e nel sociale, è autore del podcast “Illegale”, tiene laboratori di scrittura presso carceri minorili, scuole e comunità e nel 2024 è stato il primo artista a partecipare ad una missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale a bordo della nave Ocean Viking di SOS Méditerranée.

Nel nuovo libro l‘autore (classe 1976) si rivolge al nipote Yuri in veste di cantastorie e inizia il suo racconto partendo da Nonno Ciccio, antifascista convinto, per arrivare a figure come Sandro Pertini, Giordano Bruno, Nelson Mandela; ma cita anche il rapper iraniano Toomaj Salehi e due figure femminili rappresentative come Greta Thunberg e Carola Rackete. Storie di uomini e donne normali che hanno compiuto gesti straordinari, attraverso i quali Kento invita a pensare con la propria testa e pone una domanda, forse la più importante per il futuro di tutti: cosa dobbiamo fare quando una legge è ingiusta?