Manovra, il ministro Tria: "Favorevole al taglio dell'Irpef"

"Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari", ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria alla Summer School di artigianato. "Bisogna vedere le compatibilità di bilancio ma sono molto favorevole a partire", ha detto ribadendo che il tutto deve essere comunque attuato "in modo molto graduale".

"Oggi c'è una complessità di aliquote, aliquote alte, e una massa di Tax expenditures. Non si capisce mai chi vince e chi perde", ha spiegato Tria.

"La flat fax - ha quindi aggiunto - va finanziata con le tax expenditures" ma è "un processo complesso e richiede tempo. Personalmente spero che si facciano, che il problema si sblocchi, che ci sia una soluzione, anche perché si tratta di grandi collegamenti internazionali".

Parlando di Tap e Tav, il ministro ha detto: "Personalmente spero che si facciano, che il problema si sblocchi, che ci sia una soluzione, anche perché si tratta di grandi collegamenti internazionali".

