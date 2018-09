Lotta ai falsari, la Bce presenta le nuove banconote da 100 e 200 euro

Arrivano le banconote da 100 e 200 euro a prova di falsari. I due nuovi biglietti, presentati a Francoforte, completano la serie 'Europa' e dovrebbero essere messe in circolazione a partire dal 28 maggio. Le due nuove banconote sono dotate delle stesse caratteristiche di sicurezza del 'pezzo' da 50 euro, come il ritratto nella filigrana e nell'ologramma, e di elementi nuovi e aggiornati che, spiega la Bce, "le rendono più difficili da falsificare ma pur sempre facili da controllare".

In particolare, l'ologramma con satellite è apposto nella parte superiore della striscia argentata: muovendo la banconota, appare il simbolo dell'euro che ruota attorno al numero. C'è poi la novità del numero verde smeraldo: muovendo la banconota, la cifra brillante nell'angolo inferiore sinistro produce l'effetto di una luce che si sposta in senso verticale e il numero cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro.

Le banconote da 100 e 200 euro sono ampiamente utilizzate sia come mezzo di pagamento che come riserva di valore, tanto che quelle da 100 sono più diffuse di quelle da 10: a fine giugno circolavano 2,7 miliardi di banconote da 100 contro 2,5 miliardi di biglietti da 10. In termini di valore la banconota da 100 è il secondo taglio più importante dopo quello da 50. Molto più 'rare' le banconote da 200 euro, pari ad appena l'1% del totale.

Le banconote in euro, conclude la Bce, "continuano a rappresentare un mezzo di pagamento affidabile e sicuro: il numero di falsificazioni rimane molto contenuto", con 301 mila esemplari ritirati nella prima metà del 2018 contro 21 miliardi di biglietti circolanti. Tuttavia c'è da considerare che il contante è ancora il mezzo di pagamento preferito: nel 2016 il 79% di tutti i pagamenti nell'area euro è stato effettuato 'cash'.

Foto da Twitter.

