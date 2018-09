Auto, volano le vendite del gruppo Fca nei mesi estivi

Il gruppo Fca ha venduto nell’Europa dei 28 più Paesi Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera) 92.816 auto a luglio (+17,2%) e 73.259 in agosto (+38,9). Negli otto mesi le immatricolazioni sono 763.253, il 3% in più dell’analogo periodo dell’anno scorso, con una quota che scende dal 7% al 6,8%.

Complessivamente il mercato europeo dell’auto cresce nei mesi estivi. A luglio in Europa le immatricolazioni sono state 1.313.857, in crescita del +10,1% rispetto allo stesso mese del 2017.

Ancora più forte l’incremento in agosto: 1.171.760, con un balzo del 29,8% sull'analogo mese.

«Non è vero boom. La crescita delle vendite nell’area Ue28+Efta è legata all’entrata in vigore dal primo settembre del nuovo sistema Wltp per misurare le emissioni in sede di omologazione. C'è stata una vera corsa da parte delle case automobilistiche a smaltire le vetture non ancora in regola con la nuova normativa a suon di sconti e promozioni». Lo spiega il Centro Studi Promotor.

«I 31 mercati nazionali dell’area Ue28+Efta - sottolinea - sono in crescita e di questi 22 con

incrementi superiori al 20%. In calo sono invece soltanto tre piccoli mercati: Islanda, Svizzera e Svezia. In quest’ultimo paese in agosto il calo è stato del 17,5% dopo un calo del 49,4% in luglio. Questi catastrofici risultati svedesi sono dovuti alla brillante trovata del Governo di questo paese di introdurre dal 1 luglio per i veicoli di nuova immatricolazione un bonus/malus ecologico con una penalizzazione economica per chi inquina di più e un vantaggio economico per chi inquina di meno».

«Al di là della vicenda svedese e dell’effetto Wltp il mercato europeo dell’auto si conferma in buona salute», commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor.

© Riproduzione riservata