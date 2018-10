Manovra, 400 nuovi docenti per i licei musicali dal 2019/2020

«A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 l’organico del personale docente dei licei musicali è

incrementato di 400 posti». E’ quanto dispone una nuova norma contenuta nell’ultima bozza di legge di bilancio. Lo riporta l'Ansa.

«A tal fine - si legge nella bozza - è autorizzata la spesa di euro 4,85 milioni, per il 2019, di 18,16 milioni, per il 2020, di 23,56 milioni, per il 2021, di 19,96 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni, per l’anno 2026 e di 21,56 milioni a decorrere dal 2027».

