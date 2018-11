In Sicilia aumentano le presenze dei turisti stranieri

Il turismo in Sicilia parla sempre più straniero: in dieci anni (2007-2017), infatti, le presenze dei visitatori non italiani sono aumentate del 22,2% mentre è calata la domanda domestica (-14%). Un trend che continuerà anche nel 2018.

E’ uno dei dati resi noti a Palermo da Intesa Sanpaolo nel corso dell’incontro: "Il turismo in Sicilia. Quali potenzialità sviluppare". Dal report è emerso come il turismo "abbia superato con slancio le incertezze della crisi e si

conferma un settore sempre più globalizzato, disinteressandosi, nei fatti, delle difficili problematiche geopolitiche".

Nel 2017 si stimano nel mondo 1.326 milioni di arrivi turistici e nel primo semestre del 2018 la crescita è del +6,1%.Un mercato in crescita ma che vede il turista sempre più informato ed esigente. Bisogna quindi lavorare per essere competitivi a livello globale: "È necessario assumere una visione strategica di lungo periodo - spiega Salvio Capasso di Srm - capace di leggere i cambiamenti quali-quantitativi della domanda e dell’offerta internazionale. Il raggiungimento della destinazione condiziona fortemente la qualità dell’offerta turistica. Occorre rimuovere gli ostacoli alla mobilità e favorire l’integrazione efficiente tra le diverse infrastrutture".

Nel 2017 in Sicilia si sono registrati 4,9 milioni di arrivi e quasi 15 milioni di presenze. La regione si posiziona al nono posto nella classifica nazionale per arrivi ed al secondo posto in quella meridionale. Sono cresciuti gli esercizi ricettivi, 6.750, ed il numero di posti letto, 203.260.

Le strutture a 4/5 stelle in Sicilia rappresentano il 32,3% del totale. Sul fronte trasporti la Sicilia è la 1° regione

italiana per numero totale di passeggeri gestiti dai suoi porti, pari a 13,8 milioni; Palermo è il 7° porto italiano ed il primo in Sicilia.

