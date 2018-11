Lavoro, concorso per sette fisioterapisti all'Asp di Vibo Valentia

Fisioterapisti, a Vibo Valentia c'è posto per sette persone. Il bando di selezione è stato pubblicato sullo speciale concorsi della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 90 del 13 novembre, disponibile anche on line.

A bandire il concorso è l'Asp di Vibo Valentia. Si tratta di una selezione "per titoli ed esami - come recita il documento - per la copertura di sette posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, fisioterapista, di cui il 50% (quattro posti) riservato al personale in servizio in possesso dei requisiti di cui al 2° comma dell'Art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017".

Le domande dovranno essere redatte e presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta; maggiori informazioni sulle modalità sono comunque disponibili sul sito aziendale www.aspvv.it o sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria numero 103 del 19 ottobre 2018.

Sulla Gazzetta sono stati pubblicati anche i numeri utili per ricevere informazioni più approfondite: l'ufficio concorsi risponde allo 0963/962412 - 962628/9, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30.

