Un patto per valorizzare il turismo: accordo tra i comuni di Noto, Palmi e Cerreto Sannita

I comuni di Noto, Palmi e Cerreto Sannita hanno firmato un accordo di collaborazione per condividere buone pratiche di valorizzazione turistica partendo dalle esperienze del passato.

I sindaci dei tre Comuni, Corrado Bonfanti per Noto, Giuseppe Ranuccio per Palmi e Giovanni Parente per Cerretto Sannita, alla presenza di altri 10 sindaci della Valle del Titerno e della Valle Telesina, oltre alla deputazione Sannita, hanno spiegato l'importanza di un percorso comune che parte dalla capacità di saper reagire: il terremoto del 1693 che distrusse buona parte del Val di Noto, quello di 5 anni prima che distrusse la vecchia Cerreto e quelli del 1783 e del 1908 che distrussero invece Palmi.

«Stiamo lavorando a un progetto ambizioso - ha detto il sindaco Corrado Bonfanti - tra comunità che vogliono condividere le proprie esperienze e cercare assieme nuove opportunità di sviluppo». Un accordo di reciproca collaborazione in un progetto di innovazione turistico-culturale e urbana che punti all’identità dei luoghi e alla loro storia urbana e di sviluppo socio-economico.

Sullo sfondo c’è l’intenzione di individuare dei nuovi modelli di promozione degli spazi pubblici come generatori di nuovi sistemi di qualità urbana e nuove opportunità di marketing territoriale. Prossimo appuntamento a Palmi nei primi mesi del 2019.

