Black Friday: ecco le offerte fra smartphone, auto e viaggi. I consigli per acquisti sicuri

Torna il Black Friday, giorno più rosso che nero ormai almeno sul calendario, per tenere a mente gli acquisti da poter fare con incentivi e risparmi. L'on-line tiene banco su tutti i fronti, con possibilità che vanno dai viaggi alle tecnologie, ma anche il mondo dell'auto si adegua con iniziative molto particolari. Mano al portafoglio, dunque, ma occhi bene aperti contro le truffe.

Andiamo in ordine sul "venerdì nero del 23 novembre": i viaggi sono in testa ai desideri degli italiani, ecco allora che quasi tutte le compagnie low cost, Ryanair, Volotea Easy Jet, lanciano rotte a prezzi scontati con partenze da distribuire nei mesi a seguire.

Tecnologia, con smartphone e tablet, si piazzano in vetta alle possibilità di cose da acquistare risparmiando. La corsa all'ultimo modello avviene prevalentemente on line, quindi è bene fare attenzione, per evitare spiacevoli sorprese.

In questi giorni veniamo spesso tempestati da mail o pubblicità di siti internet per ogni tipo di acquisto, dall'abbigliamento ai prodotti per dimagrire: ci si espone quindi ad un rischio da parte degli hacker. Occhio a cliccare sempre su siti riconosciuti e affidabili. Ad esempio, spiega l'Information Security e Privacy del Politecnico di Milano, per gli acquisti online

scaricare applicazioni solo dagli store ufficiali per evitare i i virus malevoli (malware) e il phishing, cioè il furto di dati personali. Mai cliccare su mail sospette. Da tenere a mente anche la possibilità di comprare con carte prepagate con un limite di denaro disponibile, stando attenti a non salvare password o dati sensibili.

Torniamo agli acquisti: secondo le stime dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano quest’anno per il Black Friday gli acquisti online degli italiani supereranno per la prima volta il miliardo di euro con una crescita del 35% circa rispetto al 2017.

Non mancano novità e iniziative particolari. La Nissan, ad esempio, oltre agli sconti sulle vetture, offrirà una garanzia di dieci anni, contri i tre standrard, su alcuni modelli. Un giorno è troppo poco? Occhio ai marchi che desiderate acquistare, molte case produttrici stanno lanciando sui social, campagne di una intera settimana, con singoli prodotti da poter acquistare giornalmente a prezzo scontato.

© Riproduzione riservata