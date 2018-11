Concorso per trecento notai, in Gazzetta il bando ufficiale

Opportunità per chi vuol provare ad avviare la carriera notarile in Italia. Sulla Gazzetta Ufficiale dedicata ai concorsi è infatti stato pubblicato il bando di concorso relativo a questa figura professionale ancora oggi particolarmente ambita per i benefici economici che ne derivano.

Il bando è presente sulla Gazzetta n. 93 del 23 novembre scorso e le domande potranno essere presentate entro il prossimo 23 dicembre. Laurea in legge e tirocinio obbligatorio alcune delle basi per poter partecipare alle prove.

"L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche - recita il bando - riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso. L'esame orale consta di tre distinte prove sui gruppi di materie riguardanti diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio; disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; disposizioni concernenti i tributi sugli affari".

La domanda di ammissione al concorso, corredata di marca da bollo da 16 euro deve essere presentata o spedita al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell'aspirante.

Per comunicare con l'amministrazione e ricevere informazioni si può usare la posta elettronica ordinaria, utilizzando l'indirizzo concorsonotai@giustizia.it.

