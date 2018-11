Nuova Autorità portuale dello Stretto, arriva l'ok dalla Commissione al Senato

«Oggi abbiamo mantenuto un'altra promessa: la sedicesima Autorità di sistema portuale dello Stretto, che comprende Messina, Milazzo, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, si farà». Lo afferma il M5s annunciando che «l'emendamento che prevede la sua istituzione, è stato approvato dalla Commissione al Senato».

«Ieri sera - spiega la senatrice Barbara Floridia - ha ottenuto il benestare della Commissione e adesso è approdato in Aula. E' un importante risultato, non solo per Messina, che per lungo tempo ha combattuto con noi, ma anche per Milazzo e per tutta l'intera area dello Stretto che, da questa scelta, uscirà rafforzata per la continuità territoriale e vedrà unite, sotto uno stesso organismo, le coste della Calabria e della Sicilia».

La collega reggina Federica Dieni sottolinea come la nuova Autorità di Sistema «potrà finalmente operare in sinergia, per offrire una vera continuità territoriale tra le sponde dello Stretto, dove attualmente i cittadini che intendono spostarsi devono affrontare difficoltà inconcepibili per un Paese moderno».

«Finalmente - aggiunge - grazie a questa impostazione, potranno essere valorizzati anche quei porti calabresi che per lungo periodo, a causa dello scarso interesse dimostrato negli anni, hanno visto frustrate le loro potenzialità». «Questa è la dimostrazione che le nostre parole non sono mai state solo vane promesse», commenta il deputato Francesco D'Uva.

