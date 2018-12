Lavoro, bandito il concorso per ottanta commissari di polizia

Buone nuove per i laureati in discipline economico-politiche in cerca di lavoro in Italia. Il ministero dell'Interno ha infatti bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

Il bando è stato pubblicato sullo speciale concorsi della Gazzetta Ufficiale numero 98 dello scorso 11 dicembre.

Requisiti richiesti, oltre al godimento dei diritti civili e al non essere stati esclusi o riformati da eventuali servizi di leva, sono la laurea magistrale o specialistica in economia, giurisprudenza o scienze politiche. Occorrerà, infine l'idoneità fisica, psichica e attitudinale.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta "utilizzando - recita il bando - esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull'icona «Concorso pubblico»).

Come è probabile, vi sarà una prova preselettiva per l'elevato numero di domande che si aspetta l'amministrazione dello Stato: essa consisterà in un test a risposta multipla su diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo. A seguire ci saranno le prove attitudinali e specifiche.

Tutte le informazioni saranno inoltre disponibili sul sito internet www.poliziadistato.it.

