Lavoro, via al concorso per gli allievi ufficiali delle scuole militari

Porte aperte per i giovani italiani che sognano di indossare la divisa degli ufficiali in una delle forze armate. E' infatti stato bandito il concorso per l'accesso degli allievi ufficiali presso le accademie militare, navale ed aeronautica, oltre che quella relativa all'Arma dei carabinieri.

Il bando, per l'anno accademico 2019-2020, è stato pubblicato sullo speciale concorsi della Gazzetta Ufficiale pubblicata lo scorso 28 dicembre.

Al concorso, per esami, possono accedere ragazzi e ragazze di età compresa fra i diciassette e i ventidue anni, che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il limite di età è spostato a 28 anni per alcuni ruoli specifici disponibili nel bando.

L'intero concorso verrà gestito per via telematica. Gli interessati dovranno quindi registrarsi e seguire le procedure disponibili sulla pagina dei concorsi del Ministero della Difesa. Il link di riferimento, per scaricare il bando e poter presentare le domande è https://concorsi.difesa.it.

Le prove comprendono un test di cultura generale, prove attitudinali, fisiche ed anche una relativa alla conoscenza della lingua inglese.

Il bando scade il 27 gennaio 2019.

