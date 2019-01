Carabinieri, via al concorso da oltre cinquecento posti per allievi marescialli

Oltre cinquecento posti per chi sogna di diventare maresciallo dei carabinieri, nel ruolo di ispettori dell'Arma. La possibilità di lavoro è stata inserita nella Gazzetta Ufficiale concorsi dello scorso 4 gennaio e darà la possibilità d'accesso al corso triennale (2019-2022).

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che godano dei diritti civili e politici di età compresa fra i 18 e i ventisei anni che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, o anche gli appuntati e gli allievi carabinieri che cercano un avanzamento di carriera.

Come di consueto per i concorsi delle forze dell'ordine, anche in questo caso si dovrà affrontare una prova preliminare di cultura generale e poi i successivi esami di attitudine e di idoneità fisica.

"Il nono corso allievi marescialli per 536 posti, della durata di tre anni accademici, avrà inizio entro la seconda decade del mese di settembre 2019 - come recita il bando di concorso - presso la Scuola marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri di Firenze".

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it), entro il 3 febbraio 2019.

© Riproduzione riservata