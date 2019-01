Tim, problemi di connessione sulla rete fissa in tutta Italia. L'azienda: "Risolto"

Dalla mattinata problemi di connessione per gli utenti Internet di Tim, soprattutto per la parte fissa.

Secondo le segnalazioni degli utenti, il disservizio si è esteso a tutto il Paese ma sarebbe concentrato soprattutto nel Nordovest (Milano e Torino), Firenze e Roma, la zona di Napoli e Catania.

I problemi riguarderebbero in particolare il Dns (Domain Name System), il sistema che permette l’accesso ai nodi web e quindi non la rete in sé.

L’azienda conferma i problemi concentrati sulla clientela 'business', con i sistemi operativi che hanno individuato le cause e con le difficoltà di accesso che sono in avanzata fase di risoluzione.

Il servizio di connessione Internet "è stato pienamente ripristinato, superando le problematiche che nella mattinata odierna hanno causato difficoltà di navigazione

prevalentemente per alcuni clienti business». Lo afferma Tim in una nota.

«L'azienda, che ha da subito messo in campo tutte le azioni necessarie, precisa che gli episodi registrati non sono correlati alle normali attività di funzionamento delle

infrastrutture di rete ma ad alcune anomalie circoscritte relative all’instradamento del traffico dati», conclude Tim.

