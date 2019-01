Sì al Reddito di Cittadinanza senza lavoro se si è genitori di un bimbo piccolo

Niente obbligo di accettare un’offerta di lavoro per uno dei genitori nelle famiglie con bimbi fino a 3 anni: il Decretone prevede la possibilità di "esonerare dagli obblighi" legati «al Rdc i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni».

La misura, che sembra valere anche per i genitori single, nel caso di una famiglia prevede che un altro componente contatti il centro per l’impiego. Secondo quanto si apprende, per i dettagli servirà un decreto attuativo.

"Per assicurare l'omogeneità di trattamento, i principi e i criteri generali" legati alla misura per i genitori con bebè fino a 3 anni che dovranno essere adottati da parte dei soggetti competenti in sede di valutazione sono definiti - si legge nel dl - in accordo con la Conferenza unificata.

Nel caso in cui chi fa richiesta di Rdc abbia un figlio con meno di 36 mesi è tenuto a comunicarlo al centro per l'impiego e contestualmente ad individuare un componente del nucleo tra quelli che non godono di esoneri affinché si rechi al primo incontro presso il centro per l'impiego. E comunque entro un mese dal primo incontro presso il centro, tutti i componenti del nucleo devono rendere la dichiarazione di immediata disponibilità.

© Riproduzione riservata