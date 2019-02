Lavoro in Aeronautica, Esercito e Marina: 300 posti per diventare allievi marescialli

Centoventinove allievi marescialli dell'Esercito, ottantuno per la Marina Militare e altri novantasei allievi d'Aeronautica. Sono i numeri del concorso che consentirà l'accesso al corso biennale militare ad oltre trecento giovani italiani.

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 13 del 15 febbraio e consente l'accesso a ragazzi e ragazze che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, o che lo stiano per conseguire nell'anno scolastico in corso. L'età massima di partecipazione è di 26 anni.

Per accedere alle scuole si dovrà superare una prova scritta di cultura generale, una prova di verifica in lingua inglese e le prove fisiche e attitudinali. Saranno anche valutati eventuali titoli in possesso dei candidati e sarà necessario frequentare un periodo di tirocinio presso le accademie di riferimento.

Al termine sarà stilata la graduatoria definitiva per l'accesso al corso biennale di allievi marescialli delle rispettive discipline.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso il portale on line del ministero della Difesa all'indirizzo «https://concorsi.difesa.it». Il bando scade il 17 marzo.

© Riproduzione riservata