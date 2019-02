Maltempo, Confagricoltura: "Gravi danni in Sicilia e Calabria"

Sono ingenti i danni provocati dal maltempo all'agricoltura del Mezzogiorno, in Italia. Sicilia, Calabria e Puglia le regioni più colpite. Lo segnala Confagricoltura, che sta monitorando la situazione attraverso le sue strutture regionali e provinciali.

Il forte vento che ha colpito il sud est della Sicilia ha distrutto centinaia di serre della fascia vocata che va da Pachino a Vittoria, provocando danni ingenti. In Calabria, invece, il vento impetuoso ha divelto capannoni e distrutto le colture arboree in particolare nelle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro.

I repentini cambi di temperatura e le forti raffiche di vento hanno seriamente danneggiato le strutture produttive (serre e capannoni) in Basilicata. Destano preoccupazione anche le drupacee in fiore e la campagna delle fragole in corso nel Metapontino.

A ciò si aggiungono i ritardi della Regione nelle istruttorie delle attuali misure e di quelle che si dovranno attivare, previste nei Psr, che necessitano, con il sostegno del governo, di una maggiore dotazione finanziaria dal momento che le calamità provocate dal maltempo sono ormai un fenomeno quotidiano.

