Reddito di cittadinanza al via, domande da mercoledì: pagamenti i primi giorni di maggio

I Caf raccoglieranno le domande per il reddito di cittadinanza dal 6 marzo, fino al 31: le domande saranno inviate dal 25 di marzo al 15 di aprile all’Inps. L’istituto previdenziale verificherà i requisiti nel giro di 10 giorni e dal 26 comunicherà, tramite email o sms, al cittadino se la domanda è stata accolta o rigettata. Se accolta, seguirà un’altra email o un altro sms di Poste Italiane per il ritiro della card presso l’ufficio postale. Il pagamento del beneficio sarà quindi ai primi di maggio. E’ questo il cronoprogramma spiegato dalla Consulta nazionale dei Caf, dopo la convenzione con l’Inps approvata dall’assemblea.

«Forniremo assistenza tutto il mese - hanno spiegato il coordinatore della Consulta Mauro Soldini e il coordinatore tecnico per il Rdc Felice Ferrari - La lavorazione è in tempi ridotti».

In caso di rigetto della domanda da parte dell’Inps, «non è ancora chiaro - hanno sottolineato - quali strumenti abbia il cittadino per opporsi al giudizio dell’Inps.

I Caf - è stato spiegato - invieranno solo le domande con modello Isee pari o inferiore a 9.360 euro: «Vogliamo inviare solo domande adeguate, che rispettino i requisiti». «La scorsa settimana - ha detto Ferrara - sono stati approvati i moduli Inps per l’accesso al beneficio o per comunicare eventuali variazioni reddituali. Abbiamo già avviato sulla scorta del decreto 4, un’implementazione delle procedure per essere pronti a partire. I tempi sono stretti ma stiamo facendo di tutto per garantire la piena operatività delle nostre sedi».

Sul Reddito di cittadinanza dal 6 marzo «I Caf sono pronti a dare informazioni, orientamento e assistenza e anche ad ammonire i cittadini sui rischi», visto che «ci sono cose da autocertificare», spiega il coordinatore della Consulta dei Caf, Mauro Soldini, nel corso della conferenza successiva all’approvazione del l’ipotesi di intesa con l’Inps. Tutto organizzato quindi ma «un messaggio per i cittadini» c'è: «non venite tutti insieme il 6 marzo. Abbiamo - spiega Soldini - tempo come Caf fino al 15 aprile per inviare le domande».

La lavorazione delle domande di reddito di cittadinanza da parte dei Caf «deve essere a titolo gratuito». Lo ribadisce il coordinatore della Consulta dei Caf Mauro Soldini che chiede di «segnalare» i casi nei quali ci dovesse essere una richiesta di denaro. Per la lavorazione di queste domande saranno stanziati per i Caf 15 milioni che si aggiungono ai 20 finalizzati alla compilazione degli Isee. Soldini ricorda che per chiedere il reddito è necessario avere presentato la Dsu ed essere in possesso dell’Isee (indicatore della situazione economica) aggiornato.

L’assemblea della Consulta nazionale dei Caf ha approvato l’intesa raggiunta venerdì scorso con l’Inps ma le somme indicate sono legate anche all’approvazione del 'Decretone'. I Caf infatti riceveranno 102 milioni (82 già stanziati e 20 frutto dell’accordo) per i modelli Isee; se non bastassero l’istituto - ha spiegato il coordinatore della Consulta, Mauro Soldini, nel corso di una conferenza stampa - si è impegnato a cercare in altri capitoli bilancio le risorse. Il governo poi ha assicurato che inserirà nel 'decretone' altri 15 milioni per l’espletamento delle domande del reddito di cittadinanza. «Se i soldi non dovessero bastare - ha avvertito Soldini - si interromperà il canale di trasmissione e non procederemo più all’invio delle domande».

«La produzione media di una pratica Dsu per Isee - ha sottolineato - richiede 32 minuti e costa 23,80 euro al netto dell’Iva, il compenso è invece di 13,40 euro al netto Iva. Lo facciamo perchè cittadini sanno di poter trovare nei Caf persone competenti che li indirizzano e li aiutano. Non mandiamo mai via le persone».

I Centri di assistenza fiscale (Caf) sono diffusi su tutto il territorio italiano con 10.000 sedi permanenti e ulteriori 10.000 sedi nella fase di compilazione dei mod.730. Nei Centri di Assistenza Fiscale operano oltre 20.000 dipendenti nel corso dell’anno e una rete di circa 25.000 professionisti convenzionati.

Attualmente, sono circa 70 i Caf autorizzati che nel 2018 hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate, per i contribuenti italiani, oltre 17,6 milioni di dichiarazioni mod.730 (85% del totale) e all’Inps 6,2 milioni di Dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) dei nuclei familiari (97% del totale), valide ai fini del calcolo Isee, con un incremento del 7% sul 2017.

