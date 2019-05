Lavorare come Navigator, l'elenco degli ammessi alle prove in Sicilia e in Calabria

Sono 8.872 i siciliani e 3.400 i calabresi ammessi alle prove per ottenere un posto da navigator. Dal 18 al 20 giugno al via le prove per entrare a far parte della squadra in cui rientra la «figura centrale» del percorso di avviamento al lavoro collegato al reddito di cittadinanza.

L’appuntamento, dunque, è per il 18, 19 e 20 giugno alla Fiera di Roma. Per i quasi 54mila candidati che arriveranno da tutta Italia.

Qui di seguito l’elenco degli ammessi città per città, in Sicilia e in Calabria (basta cliccare sul nome della città per aprire l’elenco).

SICILIA

Agrigento

Caltanissetta

Catania

Enna

Messina

Palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

CALABRIA

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Calabria

Vibo Valentia

