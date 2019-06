Navigator, su primi 9000 candidati presente alle prove solo il 35%

Solo il 35% (esattamente 3.194 persone) dei 9.000 candidati ammessi alla prova e attesi alla selezione da navigator si è presentato stamattina alla Fiera di Roma per sostenere il primo dei sei turni di selezione che si terranno da oggi a venerdì 20 giugno (in totale i candidati ammessi sono 53.907).

Questi i dati di Anpal Servizi, la società che ha bandito il concorso per selezionare i 2.980 navigator che forniranno assistenza tecnica ai Centri per l’Impiego nell’esecuzione delle politiche attive del lavoro legate al reddito di cittadinanza.

Il secondo turno delle selezioni odierne per diventare navigator, quello pomeridiano, previsto per oggi alla Fiera di Roma è iniziato intorno alle 16:30. Stesse regole del mattino: i candidati avranno a disposizione 100 minuti per rispondere a 100 domande a risposta multipla.

La giornata prosegue quindi secondo i tempi prestabiliti, i candidati dovrebbero, infatti, terminare la prova al massimo intorno alle 18:10 con anche una ventina di minuti di anticipo rispetto all’orario ipotizzato da Anpal Servizi nel suo vademecum per i candidati al concorso.

