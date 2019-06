Chiuso il concorso per aspiranti navigator, ha partecipato 1 candidato su 3

Ora inizia la speranza di essere scelto tra i sei 'colleghi' che hanno passato la prova. Si è chiuso infatti il concorso romano per la selezione dei circa 3.000 navigator per supportare i Centri per l’Impiego di tutta Italia nelle attività previste dal Reddito di Cittadinanza.

Al concorso - comunica Anpal Servizi - si è presentato uno su tre candidati attesi: 19.587 su 53.907, cioè il 36,33%. Ora la scelta sarà appunto su circa 1 su 6 che hanno passato la prova. I partecipanti - spiega Anpal - sono in maggioranza donne, trenta-quarantenni, laureati per lo più in materie umanistiche (giurisprudenza, psicologia) e hanno risposto a quesiti che andavano dalla conoscenza del Reddito di cittadinanza e delle materie riguardanti il mercato del lavoro, alla cultura generale, marketing, economia aziendale.

Le prove si sono svolte senza difficoltà e con grande fluidità nell’organizzazione, a testimonianza della grande motivazione con cui giovani e meno giovani hanno affrontato un passaggio importante e delicato di quella che si configura come una vera e propria rivoluzione nel mercato del lavoro, nella quale proprio i navigator saranno -

con la loro professionalità - tra gli attori principali.

«Prima ancora di conoscere i risultati dei vincitori nel dettaglio provinciale, che annunceremo la settimana prossima, - dice Mimmo Parisi presidente Anpal e Amministratore unico di Anpal Servizi, l’ente che contrattualizzerà i navigator - lasciatemi esprimere la mia grande soddisfazione per come è andata la selezione in questi 3 giorni; è stata data una dimostrazione di professionalità ed efficienza ma soprattutto di grande umanità, con migliaia di persone che hanno partecipato senza che accadesse nulla, in un clima di grande serenità».

Anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha commentato l'evento che si è svolto nella Capitale: «Roma ha risposto con prontezza alle esigenze del grande concorso di selezione dei Navigator, un tassello importante per il completamento del Reddito di cittadinanza. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato affinché queste giornate di selezione si svolgessero senza alcun tipo di disagio per le migliaia di candidati ma anche per i cittadini. Un risultato brillante e non scontato che si è potuto raggiungere grazie alla collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte».

