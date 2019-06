Reddito di cittadinanza, il 17 luglio le convenzioni per l'arrivo dei navigator

«Il 17 luglio firmeremo le convenzioni che permetteranno l’effettivo arrivo dei 'navigator' presso i centri per l’impiego con cui dovranno collaborare»: lo rende noto la Coordinatrice della Commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni Cristina Grieco.

«Nel frattempo però - avverte - non è stato ancora varato il decreto per l’assunzione di 4.000 unità di personale presso i centri per l’impiego, anche se l’iter sembra in fase avanzata. Bisogna fare presto anche perché molte Regioni stanno già predisponendo i concorsi».

«Ieri ho partecipato a una riunione tecnica presso l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal)», ricorda ancora Grieco. «Nell’occasione ho sottolineato

la grande attenzione che deve essere prestata alla funzionalità e al dialogo fra i sistemi informativi. Se non si affronterà compiutamente questo tema si rischiano ritardi nella fase applicativa del provvedimento».

«Non solo: occorre anche istituire un monitoraggio continuo e condiviso con le Regioni sulla tenuta complessiva del Reddito di Cittadinanza, anche con l’obiettivo - conclude l’esponente della Conferenza delle Regioni - di poter lavorare tempestivamente a futuri aggiustamenti».

