Al via la vendemmia 2019 in Italia, si parte dalla Sicilia

Al via domani, mercoledì 7 agosto, la vendemmia 2019 con la raccolta del primo grappolo di uva in Italia e le prime stime sull'andamento della produzione a livello nazionale e per i principali Paesi concorrenti.

L’appuntamento è dalle ore 9 fino alle 12, nell’azienda agricola Massimo Cassarà presso Contrada San Giorgio a Salemi, in provincia di Trapani che inaugura l’inizio della raccolta lungo la Penisola con la vendemmia delle uve di Pinot grigio, le prime ad essere trasformate in vino.

Nell’occasione verrà divulgata una analisi della Coldiretti con le stime esclusive sull'andamento qualitativo e quantitativo a livello nazionale, sullo storico duello con i rivali francesi, sull'export e sull'impatto occupazionale ed economico del vino Made in Italy nel 2019.

