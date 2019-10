Bollo auto non pagato, condono per debiti fino a mille euro

Anche il bollo auto rientra tra le nella cosiddetta pace fiscale e quindi è oggetto di condono: verranno cancellati i debiti per la tassa non pagata dal 2000 al 2010 per un importo inferiore a mille euro. Lo prevede il decreto fiscale 2019 "Strappa Cartelle" e adesso arriva il chiarimento del Ministero che evidenzia come anche il bollo auto rientri in questa categoria.

Erano sorti dubbi in merito perché la tassa non viene esplicitamente citata nel provvedimento. A confermarlo è anche la Commissione tributaria regionale Marche, con una sentenza.

Il Decreto fiscale prevede nello specifico che i debiti di importo residuo fino a mille euro in totale (comprensivi quindi di capitale, interessi e sanzioni) che siano stati affidati alle agenzie di riscossione tra il 2000 e il 2010 siano automaticamente annullati. Quindi chi non ha pagato il bollo non dovrà far nulla: il debito col fisco verrà cancellato d'ufficio

