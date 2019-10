Nuovi ingressi nella Uilca Sicilia, ecco l'assetto

Il Segretario Generale Uilca Sicilia Giuseppe Gargano ed il Segretario Generale Uilca Uil Messina Ivan Tripodi danno notizia dell’adesione alla Uilca di un gruppo di dirigenti provenienti dalla First Cisl.

I Segretari Generali della Uilca Sicilia e della Uilca di Messina danno il benvenuto ad Antonio Mangraviti, nella foto, fino a ieri Segretario Generale della First Cisl di Messina nonché dirigente sindacale di Unicredit, ed alla sua squadra. Questo importante risultato è stato possibile grazie anche all’incessante lavoro che sul territorio viene portato avanti dal messinese Coordinatore Territoriale Uilca Unicredit Emilio Ricciardo e dal Segretario Responsabile del Coordinamento Nazionale Unicredit Rosario Mingoia che dichiara: “La Uilca in Unicredit ha ormai raggiunto livelli di rappresentanza storici in tutto il Territorio Nazionale divenendo di fatto la casa in cui chi ha voglia e passione da dedicare ai lavoratori trova spazio, ruolo e assistenza in un clima sereno e collaborativo. Sono felice per l’arrivo di Antonio Mangraviti e della suo gruppo".

Concludono Gino Sammarco e Riccardo Ballotta, rispettivamente Responsabile del Proselitismo per la Uilca Nazionale e Segretario Regionale della Uilca Sicilia con delega al proselitismo: "Auguriamo a tutti buon lavoro ringraziando i nuovi dirigenti sindacali perché il loro ingresso rafforza ulteriormente la rappresentanza e la qualità della Uilca Sicilia”.

© Riproduzione riservata