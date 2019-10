Futuro sostenibile, al via il "Premio nazionale per l'innovazione": 1,5 milioni ai migliori progetti d'impresa

"Verso un futuro sostenibile" è il tema della 17esima edizione del Premio nazionale per l'innovazione, la più capillare business plan competition d'Italia, promossa dall'Associazione italiana degli incubatori universitari - PniCube, e organizzata quest'anno in collaborazione con l'Università di Catania.

Nato nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale in ambito accademico, e per stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e finanza, il Pni è la finale a cui possono accedere i vincitori delle 16 StartCup regionali che aderiscono al circuito, a cui da quest'anno si aggiunge, per la prima volta, StartCup Abruzzo.

Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-tech italiani, che cresce anno dopo anno, con un montepremi complessivo di quasi 1,5 milioni di euro: circa 500.000 euro in denaro e 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PniCube. Un mondo, quello accademico e della ricerca universitaria, in grado di dare vita a più del 20% delle oltre 10.600 start-up innovative iscritte nel registro imprese del Mise.

© Riproduzione riservata